Ab auf das Fahrrad und einmal rund um den Harz

Greene. Am 9. April kommenden Jahres bietet Florian Schütte mit dem Rennen „Rund um den Harz“ eine neue Veranstaltung an. Start und Ziel sind in Greene.

Am 9. April 2023 wird das regionale Sportangebot durch eine neue Veranstaltung bereichert. In einem Tag, mit dem Fahrrad um den Harz, so die Idee von Veranstalter Florian Schütte. Der passionierte Radsportler bietet dann erstmals die Langstreckenveranstaltung mit Start und Ziel in Greene bei Einbeck an. „Ich bin schon bei vielen Rennen am Start gewesen und habe mir gedacht, warum immer in die Ferne fahren, wenn es auch hier anspruchsvolle Strecken gibt“, beschreibt Schütte den Gedanken hinter der Veranstaltung.

Die 300 km lange Strecke von Greene über Bad Gandersheim, Seesen, Goslar, Wernigerode, Quedlinburg, Mansfeld, Sangerhausen, Nordhausen, Bad Lauterberg, Osterode, Echte und zurück nach Greene stand im Frühjahr mehrfach auf dem Trainingsprogramm des Ausdauersportlers, um sich auf Rennen wie das Race across Germany, Race around Niederösterreich, Race around Austria und 12- oder 24-Stunden Welt- und Europameisterschaften vorzubereiten. Die Strecke wird dabei im Uhrzeigersinn gefahren, rund 2.500 Höhenmeter gilt es zu absolvieren.

Verschiedene Kategorien

Teilgenommen werden kann in mehreren Kategorien. Entweder als Einzelstarter mit einem Betreuerfahrzeug, als Einzelstarter ohne Betreuerfahrzeug oder in einem Zweier-Team, wobei immer nur ein Radsportler fährt und der Andere im Begleitfahrzeug regenerieren kann. Der Start erfolgt grob im Minutentakt.

Wer sich über den frühen Termin in der Saison wundert, für den hat Schütte, der auch als Sport-Floh in der Szene bekannt ist, erklärende Antwort parat: „Aus meiner Sicht gibt es mehrere Gründe, die für den 9. April sprechen. Zum einen ist dies Ostersonntag und in Greene findet das traditionelle Osterfeuer durch den Feuerwehrverein Greene statt, was einen würdigen Rahmen für den Zieleinlauf und die Siegerehrungen bietet. Ein weiterer Faktor ist, dass das Verkehrsaufkommen auf den Nebenstraßen an einem Sonntag im April eher gering sein wird und die Tatsache, dass diese Strecke von 300 km als Vorbereitung auf die Saison 2023 und als Schnupperevent in den Langstreckensport gesehen werden soll.“

Wer sich also rund um den Harz mit anderen Radsportenthusiasten messen möchte, der ist bei dieser Veranstaltung sicherlich richtig. Bis zum 1. Januar gibt es eine vergünstigte Anmeldung. Weitere Informationen sowie den genauen Streckenverlauf gibt es online unter www.sport-floh.de/events.