Erste Mannschaft des TTC Grün-Weiß Herzberg siegt

Vor dem Start der Herbstferien arbeiteten die Tischtennis-Teams des TTC Grün-Weiß Herzberg noch etliche Partien ab.

Über ein sicheres 9:2 gegen den Bovender SV IV durfte sich die erste Mannschaft freuen. Beide Mannschaften standen sich mit je zwei Ersatzleuten gegenüber. Dabei hatten die Gastgeber offensichtlich die besseren Karten, denn mit Christopher Jablonski, Philip Böttcher, Karsten Kühne und Gabriel Becker waren die vier Top-Spieler zuzüglich Josefine Höche und Sebastian Lagershausen am Start, während die Göttinger etwas schwächere Nachrücker aufstellen mussten. In der anfänglichen Doppelrunde mussten sich lediglich Höche/Lagershausen geschlagen geben, in der ersten Einzelrunde hatte Böttcher knapp das Nachsehen. Danach lief jedoch alles wie am Schnürchen und sämtliche Einzel wurden auf der Herzberger Seite notiert. Hier trug der Trainingsbetrieb erneut Früchte, durch welchen sich Höche und Lagershausen nahtlos einfügten.

Förster lassen in Herzberg Federn

Kein gutes Pflaster war Herzberg für die Mannschaften zwei und drei des TTC Förste. Die zweite Herzberger Mannschaft geriet gegen Förste II mit 0:3 in Rückstand, Josefine Höche und Sebastian Lagershausen verkürzten zum 2:4. Erneut Höche und dazu Jörg Zupke sorgten für ein 4:6 vor den Schlussdoppeln, die zum 6:6-Remis gewonnen wurden. Vierter Akteur im Bunde war Michael Winter. In identischer Aufstellung kassierte die Zweite in Hattorf ein 2:7, welches sich klarer anhört, als der Bericht zeigt.

Die fünfte Herzberger Mannschaft war Gastgeber für Förste III. Auch hier mussten zwei Corona-Ausfälle ersetzt werden – Frank Nolte und Alina Steinmetz machten das überaus gut. Gemeinsam mit Björn Wiegand und Thomas Röth fuhr das Quartett beim 7:1 die ersten beiden Punkte ein.

Mit 6:4 vor den Schlussdoppeln hatte die vierte Mannschaft in Schwiegershausen eine sehr gute Ausgangsposition. Die Hausherren setzten sich jedoch klar gegen das ungewohnte Duo Frank Nolte/Holger Leck durch und nach fünf Sätzen knapp gegen Raja Schrader/Gerhard Walter, so dass am Ende beim 6:6 nur ein Unentschieden heraussprang. Besser machte die siebte Mannschaft es auswärts beim TSC Eisdorf. Michael Brakel, Lisa Napieralla, Manfred Becker und Jürgen Bergmann holten sich nach dem 4:3 für die Hausherren vier Spiele in Folge zum 7:4-Sieg.

Bis nach Geismar musste die Jugend fahren. Jamie Joel Hampel, Maxim Ruder, Maximilian Harenberg und Alina Weber erspielten in der Bezirksklasse einen 7:3-Sieg. Nochmals unterwegs war Weber mit Luis Rusteberg, Jona Christian Wedemeyer und Niels Vogt als TTC Herzberg II bei der SG Bergdörfer. In der 1. Kreisklasse wird der Zehn-Spiele-Modus angewendet, der den Herzbergern beim 5:5 einen Punkt brachte. Nach dem 3:3 waren gab es zwei unglückliche Niederlagen, ehe Wedemeyer und Vogt das Unentschieden sicherten.