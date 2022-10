TTC Grün-Weiß Hattorf blickt auf den Saisonstart zurück

Hattorf. Während die ersten Herren und die dritten Herren in ihren Ligen an der Tabellenspitze stehen, läuft es in der Jugend und bei den Damen durchwachsen.

Die bisherige Saisonbilanz des TTC Grün-Weiß Hattorf fällt nach den ersten Spielen doch recht unterschiedlich aus.

Die beiden Jugendmannschaften auf Kreisebene haben es schwer, da zum Beispiel die erste Jugend bisher noch kein einziges Mal in kompletter Besetzung spielen konnte. So springen andere in die Bresche, zum Beispiel aus der zweiten Jugend, die eigentlich eine Klasse tiefer auf Punktejagd gehen. Im Heimspiel gegen den TTV Scharzfeld waren mit Laura Pejril, Finley Nowakowski, Leonie Jahn und Julius Lohrengel sogar komplett Aktive aus der zweiten Jugend angetreten. Trotz einiger spannender Satzentscheidungen ging die Partie deutlich mit 0:10 an die Gäste.

Auch die zweite Jugend selbst hat zu kämpfen, tut dies jedoch leidenschaftlich: Beim TV Bilshausen konnten Finley Nowakowski/Ruben Krause zunächst den 1:1-Zwischenstand besorgen. Als die Gastgeber dann davon zogen (1:4), war es Leonie Jahn, die zum 2:4 punktete. Nowakowski besorgte nervenstark Dank eines 11:9 im fünften Satz das 3:5. Mehr war an diesem Tag jedoch nicht drin, so dass aufgrund des 3:7-Endstands beide Punkte in Bilshausen blieben.

Gegen den TTC Göttingen III folgten dann gleich drei Fünf-Satz-Niederlagen bei nur einem Punktgewinn durch den gut aufgelegten Nowakowski, so dass das 1:9 aus Hattorfer Sicht am Ende einen Tick zu hoch ausgefallen war.

Damen suchen noch ihre Form

Ähnlich stockend verlief der Saisonstart der Hattorfer Damen in der Bezirksoberliga. Gegen den TTV Geismar II setzte es zu Beginn eine deutliche 1:8-Niederlage, bei der einzig Anna Böttcher ein Sieg vergönnt war, die auch ihr zweites Einzel sowie ihr Doppel zusammen mit Ute Borowski jeweils nur knapp im fünften Satz verloren geben musste.

Beim TSV Seulingen ging knapper zu – was insbesondere wieder auf die gute Form von Böttcher zurück zu führen war, die beim letztlichen 4:8 drei Einzel gewann und auch noch das Eingangsdoppel zusammen mit Borowski. Bei etwas mehr Spielglück, Sigrid Rusteberg hatte gleich zwei ihrer drei Einzel im Entscheidungssatz verloren, wäre sogar mehr möglich gewesen.

Ersten Herren gut gestartet

Sehr gut gestartet – und das mit dem angesprochenen nötigen Quäntchen Glück – sind die ersten Herren des TTC. Als Absteiger aus der Bezirksklasse hatten sie schmerzhafte Abgänge zu verzeichnen, finden sich in der Kreisliga aber gleich ganz gut zurecht. Gegen den TTC Pe-LaKa II half dabei, dass gleich fünf der sechs über die volle Satzdistanz ausgespielten Partien an die Hausherren gingen in dieser umkämpften Begegnung, die mit 7:4 für die Grün-Weißen endete. So ging es auch weiter: Das Derby gegen die eigene Zweite endete mit einem vermeintlich klaren 7:0 – doch auch hier waren es drei Fünf-Satz-Siege, die Olaf Oppermann, Uwe Barke, Marc Hensel und Mark Stiemerling zupass kamen.

Nach einem 7:3 beim TTC Lonau war es dann mit dem TTC Herzberg II der Vorjahresmeister dieser Klasse, der sich im Hattorfer DGH vorstellte. Wieder sollte es eng werden – und wieder sollten die Hattorfer das bessere Ende für sich behalten. Aus einem anfänglichen 0:1 machten Oppermann, Barke und Hensel in der Folge ein 4:1, wobei Hensel einen 1:2-Satzrückstand noch in einen Sieg ummünzen konnte.

Während Stiemerling im fünften Satz mit 10:12 unterlag, machten es Oppermann und Barke im oberen Paarkreuz besser, indem sie ihre nachfolgenden spannenden Fünf-Satz-Spiele jeweils gewinnen und so die gesamte Partie mit 7:2 für sich entscheiden konnten. Das war deutlicher, als es der Spielverlauf hergab, auch wenn das Team sich sehr über den doppelten Punktgewinn freute. Leichter wird es nicht, wenn in der nächsten Woche der ebenfalls noch ungeschlagene SuS Tettenborn nach Hattorf kommt.

Während die zweiten Herren in der Kreisliga neben der Derbyniederlage gegen die ersten. Herren auch ein 1:7 gegen die SG Osterhagen/Lauterberg einstecken musste, ist die dritte Herrenmannschaft ebenfalls sehr gut aus den Startlöchern gekommen. In der 2. Kreisklasse folgten dem 7:3-Erfolg zum Auftakt beim TTV Scharzfeld II ein 7:4-Sieg gegen den TTC Grün-Weiß Herzberg V und ein letztlich ungefährdetes 7:3 gegen den TSV Schwiegershausen, ehe auch hier ein vereinsinternes Derby auf dem Plan stand.

Als nominelles Auswärtsteam bei der vierten Herren ließen Robert Katzer, Ralf Kasparek, Rainer Jagemann und Kevin Adner jedoch nichts anbrennen und nahmen durch ein 7:1 beide Punkte mit „nach Hause“, so dass die Mannschaft momentan ähnlich der ersten Herren in der Kreisliga mit 8:0 Punkten an der Tabellenspitze steht.