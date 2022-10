BG Göttingen und ASC Göttingen intensivieren Zusammenarbeit

Göttingen. Der Basketball-Bundesligist und der größte Breitensport-Verein in Niedersachsen wollen den Basketball-Nachwuchs in der Region optimal fördern.

Der Basketball-Nachwuchs in der Region soll bestmöglich gefördert werden.

Die BG Göttingen und der ASC Göttingen von 1846 intensivieren ihre Zusammenarbeit. Der Basketball-Bundesligist und der größte Breitensport-Verein in Niedersachsen haben sich zum Ziel gesetzt, den Basketball-Nachwuchs in der Region Göttingen optimal zu fördern und junge Talente an den Profi-Basketball heranzuführen.

Die Regionalliga-Mannschaft des ASC fungiert als Bindeglied zwischen dem Jugend-Leistungsbereich der BG mit den Sartorius Juniors und Youngsters in der Nachwuchs beziehungsweise Jugend Basketball Bundesliga (NBBL/JBBL). Geprägt wird die Kooperation von einem durchgängigen Spielkonzept für das Profi-Team, die Regionalliga-Mannschaft und die Jugend.

Baustein für die Zukunft

„Wir freuen uns sehr über diese neue Form der Zusammenarbeit, weil sie für den Göttinger Basketball-Standort zu einem wichtigen Baustein werden kann“, sagt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. „Voraussetzung dafür war die offene und gute Kommunikation mit dem ASC, der unser Konzept unterstützt und mitträgt. Dafür bedanken wir uns beim Basketball-Fachbereichsleiter des ASC, Sebastian Förster.“

Im Zuge der erweiterten Zusammenarbeit hat Venelin Berov, hauptamtlicher Jugendtrainer und Headcoach der Sartorius Juniors (NBBL), auch den Cheftrainer-Posten des ASC-Regionalligateams übernommen. Zudem sind die Veilchen-Spieler Marios Giotis, Max Wüllner und Jason Ani mit einer Doppellizenz ausgestattet und werden auch in der Regionalliga auflaufen, ebenso wie BG-Trainingsspieler Nick Boakye, der aufgrund seines Alters aber keine Doppellizenz erhält. Auch Akteure aus Berovs NBBL-Team sollen im Herrenbereich erste Erfahrungen sammeln, um den Übergang von der Jugend in den Profi-Bereich zu erleichtern.