Tischtennis: Nachwuchsspieler sind mit viel Freude dabei

Die Mini-Meisterschaften im Tischtennis sind laut DTTB „eine der größten und erfolgreichsten Nachwuchsförderaktionen im deutschen Sport“. Seit dem Auftakt 1983 haben mehr als 1,5 Millionen Kinder im Alter bis 12 Jahre teilgenommen, mittlerweile ist die 40. Auflage angelaufen.

Auch der TTC GW Hattorf hat sich aktiv daran beteiligt, indem Jugendtrainer Kevin Adner und sein Team kürzlich zum Ortsentscheid der Mini-Meisterschaften eingeladen hatten.

Zwölf Kinder zwischen 6 und 12 Jahren hatten sich angemeldet. Auch wenn drei Kinder kurzfristig passen mussten, war es eine fröhliche und bunt gemischte Gruppe von Mädchen und Jungs, die in zwei Wettbewerbsgruppen gegeneinander antraten. In den Spielpausen konnte sich gestärkt oder auch an Mini-Tischen, an einem Wettkampftisch oder mit einem Ballroboter probiert und experimentiert werden.

Für viel Abwechslung und Miteinander war also gesorgt, und der sportliche Teil für die jungen Ballkünstlerinnen und -künstler, die mit Spaß bei der Sache waren, konnte sich sehen lassen.

In der Gruppe bis 10 Jahre war es letztlich Connor Grobecker, der all seine Spiele siegreich gestalten konnte. Auf Platz zwei gelangte Jesper Göbel, Mats Hentrich komplettierte das Podium auf Rang drei vor Anton Barke und Lena Wilke auf den Plätzen vier und fünf. Bei den etwas älteren Kindern bis 12 Jahre ließ Romy Nowakowski die übrigen Teilnehmenden ungeschlagen hinter sich. Bei jenen mussten die gespielten Sätze dann den Ausschlag. Auf dieser Basis wurde Jan Lange Zweiter vor Charlotte Pejril und Lena Philipsen.

Alle waren Gewinner und Gewinnerinnen

Letztlich waren aber alle Gewinnerinnen und Gewinner, die sich getraut hatten, ohne allzu große Vorerfahrungen den Tischtennissport auszuprobieren und dabei gleich um Punkte zu spielen. So bekamen alle eine Urkunde und kleine Tischtennisgeschenke, an die Siegerinnen und Sieger wurden zudem Pokale und T-Shirts verteilt. Einige der Teilnehmenden können angesichts ihrer guten Ergebnisse nun Anfang des kommenden Jahres bei den Mini-Meisterschaften auf nächsthöherer Ebene antreten.

Wer bis dahin etwas mit dem kleinen weißen Kunststoffball üben möchte oder auf den Geschmack gekommen ist, mehr in Bezug auf die schnellste Rückschlagsportart der Welt zu erleben und zu erlernen, ist zu den Nachwuchs-Trainingszeiten des TTC Hattorf eingeladen: Gespielt wird montags und mittwochs von 18 bis 20 Uhr.