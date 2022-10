Tennis Frido Vaas ist in der 50. Saison Trainer beim TC Osterode

Das war eine Überraschung, mit der hatte Jürgen Vaas, von allen eigentlich nur Frido gerufen, nun gar nicht gerechnet. Der Tennistrainer hat vor kurzem seine bereits 50. Saison im Dienste des TC Rot-Weiß Osterode beendet.

Zum Abschluss wurde das Jubiläum ordentlich gefeiert – natürlich ohne den Jubilar im Vorfeld einzuweihen. Anders sah das bei seiner Trainingsgruppe aus, die genauso in den Plan involviert war wie seine Partnerin. So wurde der verdutzte Coach, als er eigentlich seine Übungsstunde beginnen wollte, direkt in das Vereinsheim geführt.

Hier warteten zusammen mit dem Vorstand des TC Rot-Weiß bereis alle, um Vaas richtig hochleben zu lassen. Im Rahmen der Aktion „Ehrenamt überrascht“ des LSB Niedersachsen überreichte der Vereinsvorsitzende Steffen Rauch eine Urkunde und mehrere Geschenke an Vaas, der sichtlich gerührt war. Im Anschluss wurde bei leckerem Essen und dem einen oder anderen Getränk zusammen gefeiert. Seit dem Frühjahr 1973 ist der Trainer für die Sösestädter im Einsatz und hat seitdem Generationen von Tennisbegeisterten in Osterode den Weißen Sport näher gebracht.