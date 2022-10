RW Hörden muss sich nach Marathon-Match mit Remis begnügen

Jede Menge Spiele standen zuletzt für die Tischtennis-Teams des SV Rot-Weiß Hörden auf dem Programm. Nicht immer war man mit dem Spielausgang zufrieden.

Nach dem Unentschieden zum Saisonstart gegen den TV Pöhlde und der Niederlage beim TTV Scharzfeld hieß es für die erste Mannschaft der Rot-Weißen in der 1. Kreisklasse beim TTK Gittelde/Teichhütte II zu punkten. Bereits in den Eingangsdoppeln zeigt sich, dass es ein langer Abend werden würde. Konnten Axel Peters/Rouven Kowalski den fünften Satz für Hörden entscheiden, mussten sich Michael Diekmann/Joachim Peters im Entscheidungssatz mit 9:11 geschlagen geben. Auch in der Folge blieb die Partie ausgeglichen. Diekmann und Kowalski punkteten zum 3:3-Zwischenstand. In der zweiten Einzelrunde schien sich das Blatt zu Gunsten von Hörden zu drehen. Diekmann, Kowalski und Joachim Peters spielten eine 6:4-Führung heraus. Leider verlor Axel Peters sein Einzel äußerst knapp, so musste die Entscheidung in den Schlussdoppeln fallen. Hier spielte der TTK seine Stärke aus, nach mehr als drei Stunden Spielzeit endete die Partie 6:6-Unentschieden.

Volles Programm für die Zweite

Die zweite Mannschaft hatte in der 3. Kreisklasse mit drei Spielen in der Woche ein volles Programm zu bewältigen. Gegen den TTC Förste IV glückte der Start gleich optimal. Nachdem Marion Lips/Joachim Peters ihr Doppel gewannen, schlugen Heino Heidelberg-Kröning/Alexander Bierwirth überraschend auch das Spitzendoppel der Gäste schlagen. Im ersten Einzel war für das obere Paarkreuz nichts zu holen, aber Bierwirth und Lips sicherten wieder die Führung. Dies beflügelte auch Joachim Peters und Heino Heidelberg-Kröning. Zunächst gewann Peters sein Einzel, parallel zeigte Heidelberg-Kröning eine tolle Leistung und gewann ebenfalls. Alexander Bierwirth war es dann vorbehalten, den Siegpunkt zum 7:2 Endstand zu erringen.

Durch den Sieg motiviert reiste die Zweite zum TTK Gittelde/ Teichhütte III. Peters/Heidelberg-Kröning im Doppel und Joachim Peters im Einzel glichen jeweils aus, danach verlor das untere Paarkreuz beide Spiele. Anschließend verkürzten Joachim Peters und Alexander Bierwirth auf 4:6, jedoch wurde das nachfolgende Schlussdoppel unglücklich verloren. Die 2:7 Niederlage gegen die SG Osterhagen/Lauterberg III war nicht nur dem Kräfteverschleiß geschuldet, sondern der Gast war auch spielerisch klar überlegen. Joachim Peters/Heino Heidelberg-Kröning im Doppel und Alexander Bierwirth im Einzel punkteten.

In der 2. Kreisklasse Ost kam die erste Jugendmannschaft der Hördener beim TV Bilshausen III nicht gut in die Partie, die ersten drei Spiele wurden verloren. Dabei hatten das Doppel Philipp Deppe/Tim Dittmar und Lorena Peters eine Siegchance, mussten sich aber knapp im fünften Satz geschlagen geben. Joline Georg und Philipp Deppe verkürzen für Hörden. Ein weiterer Sieg von Georg sowie von Tim Dittmar reichten nicht zum Punktgewinn, das Spiel wurde mit 4:6 verloren.