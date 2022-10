Senioren-Läufer der LG Osterode absolvieren eine gute Saison

In der Laufsaison 2022 nahmen Andreas Lange in der Altersklasse M60 und Harald Münchow in der Klasse M70 an verschiedenen Laufveranstaltungen im südniedersächsischen Raum mit guten Erfolgen teil. Die beiden Läufer der LG Osterode starteten unter anderem in Wolfshagen, Duderstadt und Krebeck.

In Wolfshagen erreichte Münchow bei den Bezirksmeisterschaften im Crosslauf einen fünften Platz, während Lange hier Dritter in seiner Klasse wurde. Beim Sommernachtslauf ebenfalls in Wolfshagen stand Münchow in der M70 ganz oben auf dem Treppchen, Lange wurde Vierter. In Duderstadt beim Stadtlauf belegte Münchow einen guten vierten Rang, sein Clubkamerad lief auf Rang fünf. Den Krebecker Volkslauf über 5,7 Kilometer beendete Münchow ebenfalls als Vierter. Lange schaffte es bei diesem Wettkampf auf den zweiten Platz seiner Altersklasse. Es wurden von beiden Sportlern überwiegend die Mittelstrecken (circa 5 km) gewählt.

Lange ist ordentlich unterwegs

Vielläufer Lange nahm zusätzlich noch an folgenden Wettbewerben teil: Leinewiesenlauf Greene (3.), Friedhofslauf Gifhorn (10.), Stadtlauf Wolfenbüttel (52.), Altstadtlauf Göttingen (10.), Pfingstlauf in Kollerbeck (2.), Liebenburg (25.), Helmstedt (42.), Hilskammlauf Delligsen (1.), Oderseepark Lauf Hattorf (3.), Einbeck (2.), Sollinglauf Dassel (2.), Stadtlauf Northeim (2.), Alfelder Leinetallauf (3.) und Arenshausen (3.). Höhepunkt war für Lange der 15. Lilienthal-Lauf in Gollenberg/Stölln auf den Spuren Otto Lilienthals über 9,9 km. Den Wettkampf mit viel Crosscharakter beendete er als Zehnter in der M60.

Viele der Veranstaltungen gingen automatisch in die Wertung für den Südniedersachsen-Cup ein, so dass als Zugabe für Lange ein zweiter Platz in seiner AK heraussprang. Christina Lange, die sich inzwischen dem PSV Holzminden angeschlossen hat, belegt vor dem letzten Lauf den guten dritten Rang in der Altersklasse W50.