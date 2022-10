Northeimer HC trifft im Derby auf SF Söhre

Am Sonntag steht für die Drittliga-Handballer des Northeimer HC das zweite Heimderby in Folge an. Ab 17 Uhr sind die Sportfreunde Söhre, ein paar Kilometer südlich von Hildesheim beheimatet, zu Gast in der Schuhwallhalle.

Die Sportfreunde sind als Aufsteiger gut in der 3. Liga angekommen und sammelten vor heimischem Publikum bereits drei Punkte. Die Northeimer warten hingegen noch auf ihren ersten Zähler, zudem musste die Partie der Vorwoche in Leipzig aufgrund etlicher Krankheitsfälle verschoben werden. Mit neuem Schwung will man beim NHC nun gegen Söhre den ersten Saisonsieg einfahren.

Leicht wird das nicht: Die Sportfreunde um den erfahrenen Trainer Sven Lakenmacher reisen mit einer eingespielten Mannschaft mit viel Selbstvertrauen an und werden dem Heimteam sicherlich alles abverlangen. Wenn aber erneut viele NHC-Fans ihr Team nach vorne treiben sollte es mit dem ersten Sieg in der Schuhwallhölle gelingen – so hofft man bei den Gastgebern.

Der Online-Ticketverkauf läuft über die Homepage des NHC unter www.northeimerhc.de. Der Gästeblock ist bereits ausverkauft, es wird mit einer vollen Halle gerechnet. Die Tageskasse in Northeim öffnet um 16 Uhr.