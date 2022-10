Leichtathlet Henning Holland schnappt sich drei weitere Titel

Zeven. Henning Holland von der LG Osterode gewinnt bei den Landesmeisterschaften der Senioren in Zeven drei Titel. Letztmals startet er in der M55.

Am vergangenen Wochenende fanden zum Abschluss der Leichtathletik-Freiluftsaison in Zeven die diesjährigen Landesmeisterschaften der Senioren statt. Einziger Starter aus den NLV-Kreis Osterode war Henning Holland von der LG Osterode, der letztmalig in Klasse M55 an den Start ging. Im nächsten Jahr wechselt er dann in die Altersklasse M60.

Bei insgesamt noch guten Wetterbedingungen konnte sich Holland am Ende der Veranstaltung über den Gewinn von drei weiteren Landesmeistertiteln freuen. Neben den 100 Metern Hürden und den 400 Metern Hürden konnte der LGO-Sportler am ersten Tag auch noch den Dreisprung mit einer Weite von 10,02 m für sich entscheiden. Am Sonntag reichte es im Weitsprung noch für einen weiteren zweiten Platz.

Es war ein versöhnlicher Saisonabschluss für den Senior aus Schwiegershausen, der sich schon auf die nächste Saison in der neuen Altersklasse freut.