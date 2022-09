Feuerwerk der Turnkunst live erleben

Theatersäle bleiben leer, der TV- und Streamingdienst-Konsum vor dem heimischen Bildschirm steigt. Haben wir etwas vergessen? Oder gar verlernt?

Wie war das noch, als wir uns von berührenden Theaterstücken, von großartigen Show-Events und von Live-Comedy auf der Bühne haben begeistern lassen? Gemeinsam mit Familie und Freunden für ein paar Stunden den Alltag hinter uns gelassen haben.

Die Pandemie hat uns lange Zeit gezwungen, auf gemeinschaftliches und emotionales Erleben zu verzichten. Inzwischen kommt angesichts der Inflationsrate bei vielen Menschen die Angst hinzu, ihre Lebenshaltungskosten nicht mehr finanzieren zu können. So verzichten sie offenbar auch auf den Besuch von Veranstaltungen. Das Feuerwerk der Turnkunst steuert mit unwiderstehlichen Maßnahmen dagegen.

Einen kulturellen Beitrag leisten

„Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass kulturelle Veranstaltungen wieder den wichtigen Platz in der Gesellschaft einnehmen, wie es vor der Pandemie der Fall war. Die Menschen haben durch die veranstaltungslose Zeit der letzten zweieinhalb Jahre nahezu vergessen, welch emotionale Erlebnisse Live-Events darstellen. Viele haben sich anderen Dingen zugewendet und können noch immer nicht den Schalter wieder umlegen. Dabei wollen wir doch alle nur unser altes Leben zurück!“, wendet sich Wolfram Wehr-Reinhold, Produktionschef des „Feuerwerk der Turnkunst“ mit einem Appell an die Menschen.

Nicht nur verzichtet das „Feuerwerk“ angesichts der Teuerungsraten und massiven Aufschläge bei Personalkosten sowie Strom- und Gaspreisen auf eine Erhöhung der Ticketpreise.

„Viele Privathaushalte sind durch die Preiserhöhungen insbesondere der Energiekosten ohnehin schon gebeutelt. Wir steuern dagegen, wollen insbesondere auch den nicht so betuchten Menschen den Besuch des ‘Feuerwerk der Turnkunst’ ermöglichen und ermäßigen zeitlich begrenzt unseren Ticketpreis um 20 Prozent“, erläutert Wehr-Reinhold diese ungewöhnliche Maßnahme.

Mit dem Rabattcode „Restart22“ gewähren wir bis zum 15. Oktober eine Ermäßigung von 20 Prozent auf www.feuerwerkderturnkunst.de. Hochkarätig und spektakulär – das beste „Feuerwerk“ aller Zeiten Angesichts der hohen Qualität der neuen Show ist dieser Rabatt ein ungewöhnlicher Schritt. Nie war das Feuerwerk der Turnkunst mit so vielen höchst spektakulären Darbietungen gefüllt, wie jetzt.

Einzigartige Acts

Mit ungeahnter Kreativität gepaart mit atemberaubenden Flugshows läutet die SPIRIT Tournee 2023 eine neue Ära des Showbusiness ein. Es präsentiert die geballte Power von Weltklasse-Showkünstlern, wie den Dunking Devils, die seit Jahren gewissermaßen Dauergast in der amerikanischen Basketball Profi-Liga NBA sind.

Die weltbesten Schleuderbrett-Artisten Scandinavian Boards, die dieses Genre geradezu revolutioniert haben, werden zum ersten Mal in Deutschland zu sehen sein. Ihr Act ist sensationell, weltweit unerreicht und versetzte die Fachwelt 2021 beim Festival Cirque du Demain in Paris in ungläubiges Staunen.

Das oft kopierte und nie erreichte Trio Bellissimo mit Akrobatik der Extraklasse und das Duo Rokashkov mit seiner unglaublichen Flugshow am Reck sind nur zwei von vielen weiteren hochklassigen Artisten-Gruppen, die dem „Feuerwerk“ ein nie dagewesenes Sensationspotential bescheinigen.

Weltberühmter Clown Misha Usov

Der weltberühmte Clown Misha Usov, der viele Jahre den Cirque de Soleil geprägt hat, verleiht SPIRIT zudem einen märchenhaften Zauber. Mit all diesen Künstlerinnen und Künstlern wird SPIRIT nicht nur in eine märchenhafte Welt entführen, sondern einen sensationellen Paukenschlag vollführen und für die Entbehrungen der vergangenen Jahre mehr als entschädigen.

Das alles zu nach wie vor familienfreundlichen Preisen. Denn nur, wenn Weltklasse bezahlbar bleibt, schaffen wir es, unser altes Leben mit den durch kulturelle Events der Spitzenklasse so wichtigen emotionalen Erlebnissen zurückzubekommen. Termine in Göttingen: Am 24., 25- und 26. Januar 2023 gastiert das Feuerwerk der Turnkunst in der Göttinger Lokhalle.