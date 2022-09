Das internationale Abenteuer der BG Göttingen beginnt

Ihre Saisonvorbereitung hat die BG Göttingen am vergangenen Dienstag mit einem Testspielerfolg beim niedersächsischen Nachbarn in Braunschweig abgeschlossen, am Sonntag startete das Team von BG-Headcoach Roel Moors in sein Europa-Abenteuer. Die Göttinger Delegation reist zum FIBA Europe Cup-Qualifikationsturnier in den Kosovo, wo die Veilchen am Dienstag ab 20 Uhr in der Minatori Sports Hall in Mitrovica im Viertelfinale auf Gastgeber BC Trepca treffen. Die Partie soll auf der Webseite des FIBA Europe Cups übertragen werden.

„Wir haben mehr Qualität als Trepca, aber sie haben den Heimvorteil – dort herrscht eine unglaubliche Stimmung“, sagt Moors. „Sie werden sehr motiviert. Wenn wir denken, dass es gegen ein Team aus dem Kosovo einfach wird, könnten wir Probleme bekommen“, warnt der Veilchen-Cheftrainer davor, den Gegner zu unterschätzen.

Der Weg in die Gruppenphase

Um sich sicher für die Gruppenphase zu qualifizieren, muss die BG neben der Viertelfinal-Partie auch das Halbfinale und Finale gewinnen. Halbfinalgegner wäre am Mittwoch, 28. September, ab 20 Uhr Sporting Lissabon (Portugal). Im Finale am 30. September können die Gegner Petrolina AEK (Zypern), Thor Thorlakshofn (Island) oder die Telenet Giants Antwerpen (Belgien) sein. „Lissabon ist ein gutes Team – das würde für uns auch eine Herausforderung sein“, so Moors. „Wir dürfen uns nicht zu viel Druck machen. Die Spieler müssen das in erster Linie genießen, damit sie ihr bestes Niveau abrufen. Denn dieses Niveau brauchen wir, um die drei Spiele zu gewinnen.“

Auch eine Niederlage im Finale könnte für das Erreichen der Hauptrunde ausreichen, weil Teams, die sich nicht für die Basketball Champions League qualifiziert haben, entschieden haben, nicht im Europe Cup anzutreten. Zunächst aber müssen die Göttinger dieses Finale überhaupt erreichen.

Der Gegner Trepca

Der Viertelfinal-Gegner Trepca spielt seit der Gründung 1999 in der kosovarischen Superliga. In der vergangenen Saison wurde der Turnier-Gastgeber Pokalsieger und Vizemeister. Anders als in Deutschland hat die reguläre Saison im Kosovo schon begonnen. Trepca ist mit drei Siegen in die neue Spielzeit gestartet. Beim 89:61-Erfolg gegen Prizreni stachen US-Amerikaner Andrew Gordon (17 Punkte), die beiden Kosovaren Drilon Hajrizi (14 Punkte) und Erjon Kastrati (14 Punkte) sowie der montenegrinische Aufbauspieler Amin Hot (9 Punkte, 5 Rebounds, 3 Assists, 5 Steals) heraus. Eine Woche später besiegte Trepca in einem Krimi Bashkimi 75:68. Bester Punktesammler war Kastrati (20); der Kanadier Elijah Ifejeh holte 13 Rebounds. Am Freitag gewann Trepca die Partie bei Rahoveci 87:80. Gleich fünf BC-Spieler punkteten zweistellig.

Auch für den erfahrenen BG-Kapitän Harper Kamp ist der europäische Wettbewerb eine neue Erfahrung. „Wir sind alle sehr aufgeregt, weil das ein Niveau ist, auf dem wir noch nie gespielt haben“, sagt der Center. „Wir freuen uns, dass wir diese Chance bekommen. Ich erwarte, dass wir mit viel Intensität spielen.“