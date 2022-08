Göttinger-Basketballer starten gegen Chemnitz

BG Göttingen startet mit einem Heimspiel in die Basketball Bundesliga-Saison 2022/23. Zum Start empfängt das Team von Headcoach Roel Moors am Sonntag, 2. Oktober, Chemnitz um Ex-Veilchen Dominic Lockhart. Weiter geht es dann schon am Mittwoch, 5. Oktober, bei Ulm, die zehn Tage später im BBL-Pokal in Göttingen zu Gast ist (15. oder 16. Oktober). Zwei Tage nach dem Auswärtsspiel in Ulm geht es gleich im Süden weiter: Am Freitag, 7. Oktober, gastieren Mathis Mönninghoff und Co. bei Crailsheim.

Nach dem Pokalheimspiel empfangen die Göttinger Aufsteiger Rostock am Sonntag, 23. Oktober. Der deutsche Meister Alba Berlin ist am Sonntag, 27. November, in der Universitätsstadt zu Gast. Vizemeister Bayern München kommt zum Schluss der Hauptrunde zur BG (30.04.). Am 34. Spieltag gibt es für die Veilchen-Fans ein Heimspiel gegen Frankfurt (7.5.). Einen Starttermin für den Einzelticketvorverkauf gibt es noch nicht, weiterhin können sich die BG-Fans aber Dauerkarten mit exklusiven Vorteilen sichern. Für ihre Treue bekommen die Anhänger zusätzlich zu einem Preisvorteil, die Dauerkarten-Preise bleiben wie in der vergangenen Saison, noch weitere Vorteile: Das Dauerkarten-Paket enthält einen Fanartikel, den nur Dauerkarten-Besitzer erhalten, sowie die Teilnahme an der Verlosung von 2x2 Tickets für ein BG-Auswärtsspiel in der Hauptrunde.

Die Premium-Dauerkarte bekommt durch das schon feststehende Heimspiel im BBL-Pokal gegen Ulm einen höheren Stellenwert, da sie sich automatisch für diese Partie verlängert, sodass sich Fans um nichts kümmern müssen. Fans mit der BBL-Dauerkarte haben für das Pokalspiel kein Vorkaufsrecht und können sich im Vorverkauf ein Einzelticket sichern.

Dauerkarten gibt es im Online-Ticketshop (www.bggoettingen.de), an der Ticket-Hotline unter 01806-991170 (0,20 Euro pro Anruf aus allen Netzen) oder in der BG-Geschäftsstelle (Schützenplatz 2, Göttingen). Diese ist dienstags und mittwochs von 10 bis 17 Uhr sowie donnerstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.