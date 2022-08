Die Damen des TC Pöhlde haben die Meisterschaft in der Bezirksklasse gewonnen. Es spielten (v.l.) Sophie Hoffmann, Ricarda Seidel, Sophie Barke, Janice Rohrmann, Vivien Lehmann und Sophie Schirmer.

Pöhlde. Die Tennisdamen des TC Pöhlde bleiben in der Bezirksklasse ungeschlagen und spielen damit in der kommenden Saison in der Bezirksliga.