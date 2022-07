Thomas Walther und Jürgen May übernehmen beim 1. FC Freiheit

Freiheit. Der 1. FC Freiheit startet mit einem neuen Trainerduo in die Fußballsaison in der 1. Kreisklasse. Das Team kam bereits reichlich ins Schwitzen.

Gleich zwei neue Trainer kann der 1. FC Freiheit aus der 1. Kreisklasse zur neuen Saison vorstellen. Thomas Walther wird das Team künftig als Chefcoach führen, ihm zur Seite steht Co-Trainer Jürgen May. Walther ist ein Freiheiter Urgestein, der lange zur Jugendtrainer-Gilde gehörte. May hat in den vergangenen Jahren in Clausthal als Co-Trainer gearbeitet.

Nach der schwierigen Rückrunde, in der mit Sebastian Kirschstein und Oiacim Selmi in der Rückrunde interimsweise zwei Spieler das Amt an der Seitenlinie übernahmen und letztlich auf den letzten Drücker den Abstieg verhinderten, sollte es nun mit einem Trainer weitergehen, der die Truppe auf ein Niveau bringt, in der 1. Kreisklasse gut mithalten zu können. Walther, davon ist man im Verein überzeugt, verfügt über das Potenzial, das hat er bereits im Training mit den Junioren bewiesen. In den bisherigen Vorbereitungseinheiten ist die Mannschaft bereits mächtig ins Schwitzen gekommen.

Bestens unterstützt wird er von May, der in den vergangenen Jahren viel hinzu gelernt hat und seine Erfahrung jetzt ausspielen kann. Auch er hat das Team mit diversen Fitness-Übungen bereits ordentlich voran gebracht.