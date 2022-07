Minihandballer der HSG Oha sind wieder aktiv

Northeim. Die Minihandballer der HSG Oha nehmen mit zwei Teams an einem Turnier des Northeimer HC teil. Für fast alle war es das erste Turnier überhaupt.

Nach mehr als zweijähriger Coronapause konnten die Minihandballer und Minihandballerinnen der HSG Oha wieder an einem kleinen Turnier beim Northeimer HC teilnehmen. Mit zwei Teams (Minis & Maxis) und insgesamt 20 Kids war man am mit Feuereifer am Start. Für fast alle Kids der HSG war es das erste Turnier.

Nach anfänglicher Nervosität zeigten beide Teams im Verlauf des Turnieres richtig gute Spiele und konnten ihre mitgereisten Eltern begeistern. Für beide Mannschaften standen insgesamt vier Spiele auf dem Programm, jeweils zweimal gegen den Northeimer HC und jeweils zweimal gegen den MTV Moringen. Ein großes Lob geht an den Veranstalter vom NHC für die sehr gute Organisation.

Für die Zeit nach den Sommerferien werden Mädchen und Jungs der Jahrgänge 2015/2016 gesucht, die Lust am Einstieg in den Handballsport haben. Bei Fragen steht Frank Mai, Telefon 0172/5156138, zur Verfügung.