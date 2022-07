Erste Runde im Fußball-Bezirkspokal der Frauen ausgelost

Der NFV-Bezirk Braunschweig hat inzwischen auch die Auslosung und den Spielplan für die Begegnungen der ersten Runde im Fußball-Bezirkspokal der Frauen bekannt gegeben. Aus dem Altkreis Osterode sind zwei Mannschaften vertreten.

Die SG Wulften/Lindau/Hattorf hat wie erhofft ein Heimspiel erhalten. Der Bezirksliga-Aufsteiger trifft am Sonntag, 21. August, auf den SV Neiletal aus der Bezirksliga Mitte. Gespielt wird im Rahmen der Sportwoche des TSV Eintracht Wulften auf dem Sportplatz an der Oder, los geht es um 17 Uhr im Anschluss an das Heimspiel der Wulftener Herren in der 1. Kreisklasse gegen Rot-Weiß Hörden.

Auch der FC Westharz hat ein Heimspiel erhalten, die Mannschaft von Trainer Jens Teichgräber bekommt es mit einem reichlich unbekannten Gegner zu tun. Ebenfalls am Sonntag, 21. August, empfängt der FCW ab 13 Uhr den Wernigeröder SV Rot-Weiß auf dem Sportplatz in Gittelde. Die Frauen aus Sachsen-Anhalt spielten zuletzt mangels eines adäquaten Spielbetriebs im eigenen Fußballkreis als Gast im NFV-Kreis Nordharz und sind nun ebenfalls als Gast in der Bezirksliga Mitte dabei.