Bewerbungen für den „Stern des Sports“ sind bereits möglich

„Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, sind für unsere Gesellschaft einfach unbezahlbar. Sie investieren Zeit, Arbeit und Herzblut in ihre ehrenamtliche Arbeit im Sportverein. Um dieses Engagement angemessen zu würdigen, schreiben wir auch für 2023 wieder die Sterne des Sports aus“, so die eindeutigen Worte von Norbert Gössling, Vorstandsmitglied der Volksbank im Harz.

Es spielt keine Rolle, ob der Sportverein Bewegungskurse für Kleinkinder, Gesundheitssport für Ältere oder einen neuen kreativen und innovativen Ansatz in seinem Programm hat – jeder Sportverein trägt in einzigartiger Weise dazu bei, dass es in unserer Region ein Stück mehr Lebensqualität für alle gibt. Dieses Engagement möchte die Volksbank belohnen und mit den „Sternen des Sports“ ins Licht der Öffentlichkeit rücken.

Bewerben können sich Vereine bereits jetzt ganz einfach über die Homepage der Volksbank im Harz unter www.vbimharz.de/sternedessports. „Füllen Sie das Online-Bewerbungsformular aus und beschreiben Sie die Besonderheiten des Engagements Ihres Vereins, gern unterstützt von aussagekräftigen Fotos und Videos“, sagt Clarissa Evans, digitale Marketingmanagerin der Volksbank im Harz. Sollten im Vorfeld der Bewerbung Fragen aufkommen, steht sie per E-Mail an clarissa.Evans@vbimharz.de oder unter Telefon 05522/5006-2403 gerne zur Verfügung.

Jury für Sterne 2022 tagt

Die Bewerbungsfrist für den diesjährigen „Sterne des Sports 2022“ ist bereits vorbei und die lokale Jury kam kürzlich zusammen, um gemeinsam auszuwählen, welcher Verein sich mit dem besten gesellschaftspolitischen Engagement beworben hat und damit Bronzesieger wird. Die lokale Jury besteht aus fünf Mitgliedern, die in der Region im Bereich Sport engagiert sind. Mit ihrer Fachkompetenz unterstützen Petra Graunke (KSB Göttingen-Osterode, Geschäftsführerin Geschäftsstelle Osterode), Dr. Johann Alberts (stellvertretender Vorsitzender KSB Goslar), Milena Eimann (duale Studentin zur Diplom-Trainerin im Biathlon), Robert Koch (Sportredakteur beim HarzKurier) sowie Norbert Gössling (Vorstandsmitglied der Volksbank im Harz) nun bereits im dritten Jahr den Wettbewerb.

Die Sieger auf der lokalen Ebene werden bei der Preisverleihung am 11. August bekannt gegeben. Der Erstplatzierte erhält den Stern in Bronze und ist automatisch für die nächste Runde um die „Sterne des Sports“ in Silber auf Landesebene qualifiziert. Höhepunkt und Abschluss des Wettbewerbs ist das Bundesfinale und die Vergabe der „Sterne des Sports“ in Gold. Sie werden im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in Berlin überreicht.

Die „Sterne des Sports“ sind der bedeutendste Breitensportpreis in Deutschland. Viele prominente Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und Politik unterstützen und begleiten den „Oscar des Breitensports“, der in diesem Jahr bereits in die 18. Runde geht.