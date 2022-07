Spirit-Tournee 2023 verspricht außergewöhnlich zu werden

Die Wartezeit hat sich gelohnt: Das Feuerwerk der Turnkunst wartet in seiner Spirit-Tournee 2023 mit einem einzigartigen Ensemble der Superlative auf. Vom 29. Dezember 2022 bis zum 29. Januar 2023 wird das Beste, was die weltweite Artistikszene derzeit zu bieten hat, durch die großen Veranstaltungsarenen Deutschlands touren. Mit dabei sind sowohl bekannte Künstler als auch grandiose Neuentdeckungen, die auf den großen Bühnen der Welt noch von sich hören und sehen lassen werden.

„Wir freuen uns, unseren Fans nach der Jubiläumsshow ‘Best of 25 Years’ im Jahr 2012 und nach nunmehr drei Jahren Pandemie erneut ein außergewöhnliches Feuerwerk der Turnkunst präsentieren zu dürfen“, sagt Produktionschef Wolfram Wehr-Reinhold. Der Cast war noch nie so hochkarätig, die Shows noch nie so innovativ. Das Wiedersehen mit auch aus dem Feuerwerk bekannten und gestandenen Künstlern, wie dem Trio Bellissimo oder den Dunking Devils, verspricht alles andere als vertraute Darbietungen. Sie alle haben zuvor schon das Genre geprägt, sich aber besonders während der vergangenen zwei Jahre extrem weiterentwickelt. Dabei haben sie noch weiter an ihrer ohnehin schon begeisternden Ausstrahlung gearbeitet, spektakuläre Lichteffekte in ihre Shows eingebaut und nie dagewesene Artistik kreiert und perfektioniert.

Stars von morgen

Der deutsche Shootingstar Tim Kriegler an den Strapaten wird die Fans dabei ebenso atemlos machen, wie die Scandinavian Boards, die das Schleuderbrett gewissermaßen neu erfinden. Ihr Act ist vollkommen neuartig, weltweit unerreicht und versetzte die Fachwelt 2021 beim Festival Cirque du Demain in Paris in ungläubiges Staunen. Der Lohn: ein niemals zuvor vergebener Sonderpreis!

Ohne schon zu viel preisgeben zu wollen, steht bereits jetzt fest: Spirit wird eine neue Ära des Feuerwerk der Turnkunst einläuten. Mystische Illusion durch Jongleurin Lena Smaha, verzaubernde Pantomime von Cirque du Soleil Weltstar Mikhail Usov oder auch rasante Ikarische Spiele des äthiopischen Duos Sami & Lala – sie alle gehören zu den besten Showkünstlern weltweit. Mit ihnen wird das Feuerwerk der Turnkunst nicht nur in eine märchenhafte Welt entführen, sondern einen sensationellen Paukenschlag vollführen und für die Entbehrungen der vergangenen Jahre mehr als entschädigen.

Termine und Tickets

Im Rahmen der Spirit-Tournee ist das Feuerwerk der Turnkunst im Januar 2023 auch zu Gast in der Göttinger Lokhalle. Am 24. Januar (19 Uhr), 25. Januar (19 Uhr) und 26. Januar (17 Uhr) sind die Artisten in Südniedersachsen zu bestaunen.

Weitere Gastspiele in der Umgebung sind für die ZAG-Arena in Hannover (31. Dezember und 28. Januar), die Rothenbach-Halle in Kassel (10. und 11. Januar) sowie die Volkswagenhalle in Braunschweig (22. und 23. Januar) im Tourplan vermerkt.

Weitere Informationen zum Feuerwerk der Turnkunst und die platzgenauen Tickets gibt es unter www.feuerwerkderturnkunst.de. Bei einem Kauf besteht dabei kein Risiko: Im Falle einer Absage aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie gibt es für den Käufer eine vollständige Geld-zurück-Garantie.