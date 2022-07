Die Harzburger Rennwoche endet an diesem Wochenende

Bad Harzburg. Die 142. Harzburger Galopprennwoche steuert auf das Finale zu. Am Donnerstag stand der dritte Renntag an, am Samstag und Sonntag folgt das Finale.

Der spätere Sieger des Seejagdrennens am ersten Sonntag der Harzburger Galopprennwoche, Wutzelmann mit Dylan Robinson im Sattel, ist bereits in Front.

Die 142. Harzburger Galopprennwoche steuert bereits auf das Finale zu. Am Donnerstag stand der dritte Renntag an, am Samstag und Sonntag folgt das Finale furioso.

Das Hauptereignis am dritten Tag endete mit einem Heimsieg. Der mit 11.111 Euro dotierte Preis der Harzer Volksbank, ein über 3.400 Meter führendes Hürdenrennen, ging vor 5.700 Zuschauern an den fünf Jahre alten Wallach Cabot Cliffs, der einer Besitzergemeinschaft um den Rennvereinspräsidenten Stephan Ahrens gehört. Mit dem Franzosen Hakim Tabet im Sattel setzte er sich souverän gegen den polnischen Gast Mary Elizabeth und Locomotive aus Tschechien durch. Trainiert wird der Sieger, der bereits am vergangenen Wochenende ein Rennen gewinnen konnte, von Christian von der Recke in Weilerswist.

First of All holt Hindernis-Sieg

Die für die Hindernisrennen zahlreich angereisten Gäste aus Osteuropa konnten zumindest einen Erfolg verbuchen, das letzte Rennen des Tages ging an den Tschechen First of All mit Jan Faltejsik im Sattel. Bei nur sieben Rennen und quantitativ sehr überschaubaren Starterfeldern konnte der Wettumsatz mit 144.741,80 Euro erneut zufriedenstellen.

Dafür sorgte auch eine kopfstarke Abordnung des Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig. Der Verein war mit Trainer Michael Schiele an der Spitze erstmals auf der Rennbahn vertreten. Eine junge Wetterin aus Bad Harzburg war dabei besonders vom Glück verfolgt: Mit einem Einsatz von 2,50 Euro traf sie im sechsten Rennen des Tages die Viererwette, bei der die ersten vier Pferde in richtiger Reihenfolge angekreuzt werden mussten. Da dies das einzige Gewinnticket war, kassierte sie 11.720 Euro. Gespielt hatte sie einen Quick Pick, bei dem ein Zufallsgenerator die Reihenfolge der Pferde bestimmt.

19 Rennen an zwei Tagen

Mit 19 Rennen, darunter ein mit 37.000 Euro dotiertes Auktionsrennen, den populären Super-Handicaps und dem traditionellen Seejagdrennen wird an diesem Wochenende die 142. Bad Harzburger Galopprennwoche beendet. Los geht es am Samstag um 13 Uhr, der wichtigste Tag des gesamten Meetings steht an. Im Blickpunkt ist das Auktionsrennen, im dem ausschließlich dreijährige Pferde laufen dürfen, die vor zwei Jahren bei einer öffentlichen Versteigerung in Deutschland im Ring waren. Dazu gibt es gleich drei Superhandicaps, mit jeweils 15.000 Euro besonders hoch dotierte Basisrennen. Im sechsten Rennen des Tages wird die Viererwette mit einer garantierten Auszahlung von 77.777 Euro ausgespielt.

Am Sonntag geht es um 14.15 Uhr los. Hier steht wie stets an diesen Wochentagen das Seejagdrennen, in dem ein Teil der Strecke durch ein Gewässer vor den Tribünen durchquert werden muss, im Blickpunkt. Klarer Favorit ist der von Volker Schleusner in Marlow in Mecklenburg trainierte Wutzelmann. Der zwölf Jahre alte Wallach hat bereits das erste Seejagdrennen des Meeting am vergangenen Sonntag gewinnen können.