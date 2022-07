Schwiegershäuser Schützen freuen sich über drei Medaillen

Bei der diesjährigen Landesmeisterschaft des Niedersächsischen Sportschützenverbands (NSSV) in Hannover konnten von der Schießbrüderschaft Schwiegershausen wieder zahlreiche Sportschützinnen und -schützen teilnehmen. Auch aus der Jugendabteilung der Schwiegershäuser konnten sich zwei Jungschützen erstmalig qualifizieren und in ihrer jeweiligen Klasse antreten.

In der Schülerklasse belegte Dylan-Robert Johnson bei seiner ersten Teilnahmen mit 151,6 Ringen einen guten 17. Platz. Linus Wode, ebenfalls das erste Mal in Hannover dabei, kam in der Jugendklasse mit 335,6 Ringen auf den 21. Platz.

Bei den erwachsenen Schützen konnten nach längerer Zeit endlich wieder sehr gute Ergebnisse erzielt werden. Jutta Burgdorf setzte sich in ihrer Klasse bei dem Wettkampf Kleinkaliber 50 Meter Auflage mit hervorragenden 308,8 Ringen von der Konkurrenz ab und erreichte am Ende des Wettkampfes den ersten Platz. Bei der anschließenden Siegerehrung durfte sie stolz die Urkunde als Landesmeisterin entgegennehmen. Auch in dem Wettbewerb Kleinkaliber 100 Meter Auflage konnte sie mit dem sechsten Platz sehr zufrieden sein.

Einen guten fünften Platz, ebenfalls im Wettbewerb Kleinkaliber 100 Meter Auflage, belegte in ihrer Klasse Petra Schulz mit 310,7 Ringen.

Gute Ergebnisse der Herren

Am vorletzten Wettkampftag trat dann die Herrenmannschaft ebenfalls in der Disziplin 100 m Kleinkaliber Auflage an. Mit den Schützen Manfred Lüer, Hans-Joachim Waldmann und Alfred Knüttel konnte auch hier ein hervorragendes Ergebnis erzielt werden. Am Ende des Wettkampfes standen für die Mannschaft aus Schwiegershausen 927,1 Ringe zu Buche, damit erreichte man den dritten Platz und durfte die Bronzemedaille in Empfang nehmen.

Manfred Lüer landete bei dem Wettkampf in der Einzelwertung mit 311,5 Ringen auf dem hervorragenden zweiten Platz und erhielt die Silbermedaille. Somit wurde das gute Mannschaftsergebnis noch einmal unterstrichen. Hans-Joachim Waldmann wurde mit 309,1 Ringen Sechster, Alfred Knüttel belegte mit 306,5 Ringen den 14. Platz.

Alles in allem konnte die Schießbrüderschaft Schwiegershausen mit den diesjährigen Ergebnissen bei der Landesmeisterschaft mehr als zufrieden sein.