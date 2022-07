Maximilian Droick wechselt von den Harzer Falken nach Herford

Bei dem Braunlager Eishockey-Regionalligisten EC Harzer Falken herrscht derzeit noch Ruhe, was die Personalmeldungen für die kommende Spielzeit angeht. Eine Personalie war allerdings seit längerem klar: Maximilian Droick wird die Harzer nach einer Saison wieder verlassen.

Jetzt steht auch fest, wohin es den Abwehrspieler zieht. Der 23-Jährige wechselt wie angekündigt zurück in die Oberliga und schließt sich dem Herforder EV an. Für die Ostwestfalen stand der Verteidiger bereits in der Spielzeit 2019/20 auf dem Eis. Im Anschluss spielte er für die EG Diez-Limburg in der Oberliga, ehe er in den Harz wechselte.

„Braunlage war für mich ein sehr gutes Sprungbrett und ist ein cooler Standort“, wird der Rückkehrer auf der Homepage der Ice Dragons zitiert. Mit fünf Toren und 14 Vorlagen in 21 Spielen hatte sich Droick im Trikot der Falken wieder in den Fokus der höherklassigen Teams gespielt.