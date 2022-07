Hans-Dieter Dethlefs gibt die Führung in neue Hände ab

Ebergötzen. Am Samstag findet in Ebergötzen der Kreisfußballtag des NFV-Kreises Göttingen-Osterode statt. Dabei steht ein Personalwechsel besonders im Fokus.

Am Samstag findet in der Sporthalle Ebergötzen der Kreisfußballtag des NFV-Kreises Göttingen-Osterode statt. Dabei steht insbesondere ein Personalwechsel im Fokus. Nach sechs Jahren als Vorsitzender des NFV-Kreises wird sich Hans-Dieter Dethlefs nicht zur Wiederwahl stellen. Als designierter Nachfolger wurde bereits der Gieboldehäuser Dieter Seliger auserkoren und benötigt nun die Zustimmung der Vereinsvertreter.

Für den 72-jährigen Detlefs endet damit eine lange ehrenamtliche Karriere – die ganz zum Schluss eine besondere und so noch nie dagewesene Problematik beinhaltete. „Die letzten drei Fußballjahre in den Bereichen Herren, Frauen, Junioren und Mädchen waren von der Corona-Pandemie sehr geprägt. Die ersten beiden Spieljahre mussten jeweils im Frühjahr abgebrochen werden. Die letzte Saison konnte erfreulicherweise beendet werden, jedoch gab es einige Spielabsetzungen wegen Corona-Erkrankungen in den jeweiligen Mannschaften. Für alle Beteiligten war es eine große Herausforderung“, blickt der Noch-Kreisvorsitzende zurück.

Auch die Arbeit im Vorstand habe sich in dieser Zeit verändert. „Präsenzsitzungen waren auf Verbands-, Bezirks- und Kreisebene in den ersten beiden Jahren nicht möglich. Infolgedessen fanden die Sitzungen im Rahmen von Videokonferenzen statt“, erinnert sich Dethlefs, der in seinen sechs Jahren an der Spitze des NFV-Kreises mit Reinhard Grindel (2016 bis 2019), Fritz Keller (2019 bis 2021) und Bernd Neuendorf (ab 2022) kurioserweise gleich drei DFB-Präsidenten erlebte. Ausdrücklich betont der Desingeröder die gute Zusammenarbeit mit den Kommunen, dem NFV und den Sportbünden.

Weichen sind gestellt

Als Nachfolger konnte mit dem bisherigen Kreisjugendobmann Seliger ein erfahrener Funktionär gewonnen werden. 15 Jahre stand dieser zuletzt an der Spitze des Kreisjugendausschusses – beim kürzlich abgehaltenen Kreisjugendtag wurden aber bereits die Weichen für den Wechsel gestellt. Seliger übergab seinen Posten an Arno Oehler, um so für das Amt des Vorsitzenden frei zu sein.

Dethlefs hatte das Amt 2016 von dem Hann. Mündener Hans-Jürgen Lotz übernommen, der zusammen mit seinem Vize Gerhard Dix aus Dorste als Führungsduo den NFV-Kreis nach dem Zusammenschluss der NFV-Kreise Göttingen und Osterode geleitet hatte. Dix wiederum stand zuvor lange Zeit an der Spitze des Osteroder Kreises.

Viele enge Bekanntschaften

Für Dethlefs selbst schließt sich hingegen nun ein Kreis. „Während meiner über fünf Jahrzehnte langen ehrenamtlichen Tätigkeit als Schiedsrichter, Vereins- und Kreisfunktionär habe ich viele Sportkameradinnen und -kameraden kennen und schätzen gelernt. Dafür bin ich sehr dankbar“, unterstreicht er und verspricht, natürlich weiterhin dem Fußball treu zu bleiben: „Ich freue mich auch in Zukunft auf die vielen persönlichen Gespräche auf den Sportplätzen in unserem Kreis.“

Auf den Plätzen wünscht sich Dethlefs in Zukunft vor allem ein faires Verhalten der Spielerinnen und Spieler – aber auch der Zuschauer und Funktionäre. „Bei Meinungsverschiedenheiten sollte man miteinander sprechen und gemeinsam nach Lösungen suchen“, so seine Hoffnung.

Der Kreisfußballtag ist für sämtliche Vereine, Vorstands- und Ausschussmitglieder eine Pflichtveranstaltung.