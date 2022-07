Herren 65 des TC Barbis überraschen sich selbst

Barbis. Die Tennismannschaft des TC Barbis belegt in der Verbandsklasse Herren 65 den starken dritten Platz – damit war im Vorfeld nicht zu rechnen.

Die in der Verbandsklasse spielende Tennis-Mannschaft der Herren 65 des TC Barbis kann nach Beendigung der Punktspiele in der Verbandsklasse auf eine gute Saisonleistung zurückblicken.

Die Barbiser waren am Saisonstart nach der Leistungsklassen-Bewertung die am schlechtesten aufgestellte Mannschaft. Daher fuhren sie mit gemischten Gefühlen gleich im ersten Spiel zum Hildesheimer TC Rot-Weiß, einer Mannschaft, die aus ehemaligen Oberligaspielern bestand. Hier konnte man dem Favoriten aber ein überraschendes 3:3-Unentschieden abtrotzen, sogar ein Sieg war in greifbarer Nähe.

Mit dem Schwung des ersten Erfolges wurden dann drei Siege gegen Wülfel Hannover (5:1), TC Bad Pyrmont (5:1) und gegen den TV Hildesheim (6:0) eingefahren. Ein weiteres Unentschieden konnte man sich beim TSV Groß Munzel erkämpfen.

Nur gegen den Meister und Aufsteiger aus Einbeck gab es eine Heimniederlage, allerdings mussten die Barbiser in dieser Begegnung auch ersatzgeschwächt ohne ihre Nummer eins Christian Hartmann antreten.

Mit 8:4-Punkten erreichte die Mannschaft den letztlich den dritten Platz. Gleich zwei Spielern, Christian Hartmann und Werner Wiedermann, gelang es, alle ihre Einzelspiele gegen besser eingestufte Spieler zu gewinnen. Insgesamt wurden neun Spieler eingesetzt, hervorzuheben sind die Leistungsdichte, die mannschaftliche Geschlossenheit, der Zusammenhalt und die Bereitschaft einzuspringen, wenn es notwendig wurde.