B-Junioren des TC Pöhlde spielen eine starke Saison

Anfang Mai startete die Tennis-Punktspielsaison für die B-Junioren des TC Pöhlde. Linus Monecke und John Haase traten erstmals in dieser Altersklasse an.

Los ging es mit einem Auswärtsspiel gegen den TSC Göttingen II. Hier konnten die Jungs des TC Pöhlde ihren ersten Sieg einfahren und gewannen mit einem 2:1. In der folgenden Partie ging es gegen den nächsten Verein aus der Unistadt, den Göttinger TC II, mit einem 3:0 gleich erfolgreich weiter. Auch die nächsten beiden Heimspiele gegen den TC BW Duderstadt und den TC Wulften konnten jeweils mit einem 2:1 und einem 3:0 gewonnen werden. Die einzige Niederlage in dieser Saison holten sich die Pöhlder beim TC GW Herzberg. Hier unterlag man mit 1:2.

Der letzte Spieltag wurde beim TC Gieboldehausen ausgetragen und nach einem spannenden Doppel, das erst im Match-Tiebreak mit 10:8 für die Pöhlder endete, gewann man mit einem 2:1. Die Saison endet für die B-Junioren somit auf einem sehr starken zweiten Platz.

Auch eine neue U10 Midcourt Mannschaft konnte vom TC Pöhlde aufgestellt werden. In dieser spielten Oskar Thiel und Jesper Ebner ihre erste Saison. Zwar konnten die beiden noch keinen Sieg für sich verbuchen, wurden aber von Spiel zu Spiel besser und die Ergebnisse knapper. So war das Einzel von Thiel am letzten Spieltag in Goslar im zweiten Satz mit 5:7 denkbar knapp. Auch das anschließende Doppel war bis zum Schluss spannend, die Pöhler unterlagen letztlich mit 3:6, 4:6. So geht die erste Punktspielsaison der beiden mit Platz sechs in der Tabelle zu Ende.

Dank des Vereins Kinder- und Jugendprojekte Pöhlde konnten für die Jugendmannschaften neue Trikots angeschafft werden, der TCP bedankt sich für die Unterstützung.