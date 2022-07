Fjare Zirbus ist bei der Deutschen U16-Meisterschaft dabei

Fjare Zirbus von der LG Osterode hat an den Deutschen U16-Meisterschaften in Bremen teilgenommen.

Am vergangenen Wochenende stand für Fjare Zirbus (Altersklasse M15) von der LG Osterode der diesjährige Saisonhöhepunkt mit dem Start bei den Deutschen Meisterschaften der Altersklasse U16 in Bremen an. Leider war die Vorbereitung in den beiden Wochen vor dem Wettkampf aufgrund einer Erkrankung nicht wie geplant möglich. Dennoch wollte sich Zirbus dieses besondere Highlight natürlich nicht entgehen lassen, ist doch selbst schon die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften ein großer Erfolg.

So ging er dann bei relativ guten Witterungsbedingungen auch voll motiviert an den Start. Im ersten von vier Vorläufen musste er sich gleich mit dem Topfavoriten und späteren Deutschen Meister Jakob Kemminer (TSV Ochenbruck) messen. Nach einem guten Start konnte er zunächst gut im Feld mithalten. Nach rund 60 Metern merkte man ihm aber schon den Kraftverlust aufgrund der Erkrankung an. Dennoch konnte er die gute Zeit von 11,86 Sekunden erzielen und verpasste damit nur ganz knapp das B-Finale.

Mit dieser Leistung traten am Ende aber alle zufrieden die Heimreise an. Aufgrund seiner guten Leistungen in dieser Saison wurde er jetzt auch für den Vergleichswettkampf der norddeutschen Verbände der Altersklasse U16 vom Niedersächsischen Leichtathletikverband nominiert und wird damit den NLV bei diesem Mannschafts-Ländervergleichswettkampf im September in Berlin vertreten.