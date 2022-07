LG Osterode lädt am Samstag zum Feriensportfest ein

Der U18-Weltmeister von 2018, Timo Northoff, ist am Samstag in Osterode dabei.

Gleich zu Beginn der Sommerferien richtet die LG Osterode am Samstag, 16. Juli, ein landesoffenes Feriensportfest aus. Als Besonderheit sind auch alle Seniorenklassen ausgeschrieben, die in den älteren Altersklassen beim Kugelstoßen und im Diskuswurf auf leichtere Gewichte zurückgreifen. Ältester Teilnehmer ist Dr. Rainer Donnerstag vom FC Lindau in der Altersklasse M80. In die Meldeliste sind insgesamt 65 Erwachsene vorangemeldet.

Die Startgelegenheit im Osteroder Jahnstadion nutzen aber auch einige Leistungsträger. Zum hoffnungsvollen DLV-Nachwuchs gehört das Geschwisterpaar Pia und Timo Northoff, die für den TV Wattenscheid starten. Der 22-jährige Timo war 2018 U18-Weltmeister im Kugelstoßen und belegte im letzten Jahr den zweiten Platz bei der U23-Deutschen-Meisterschaft. Im Januar ließ er mit einer Hallenbestweite von 18,93 m aufhorchen. In der Freiluftsaison will die 7,26 kg schwere Kugel aber noch nicht so recht fliegen. Mit 18,01 m steht er derzeit auf den 14. Platz der Deutschen Bestenliste. Auf der schönen Anlage am Ührder Berg möchte er sich nun verbessern, so sein Vater und Trainer Tilman Northoff, ebenfalls ein bekannter Kugelstoßer Ende der 90er-Jahre. Los geht der Wettkampf um 13 Uhr.

Auch bei seiner Schwester Pia läuft es in diesem Jahr noch nicht gut. Sie war im Diskuswurf 2018 Deutsche U18-Meisterin und belegte im letzten Jahr den fünften Platz bei der U20-Europameisterschaft. Ihre Bestweite steht bei 57,36 m, in diesem Jahr flog die 1 kg-Scheibe bisher auf 52,75 m. Vielleicht klappt es ja ab 13.15 Uhr mit einer neuen Bestweite in Osterode.

Ein besonderes Augenmerk aus heimischer Sicht liegt um 15 Uhr auf den Start von Luis Oberbeck von der LG Göttingen. Er wurde Anfang Juli nach langer Verletzungspause in starken 1:50,49 Minuten Landesmeister über 800 m, womit er auf Platz 23 der Deutschen Bestenliste geführt wird. Seine gute Form möchte er nutzen, um erstmals unter der begehrten Marke von 1:50 Minuten zu bleiben. Für eine schnelle erste Runde soll sein Vereinskamerad Martin Schmalz sorgen. Für Druck ist indes gesorgt, denn auch Maximilian Pingpank (Hannover Athletics) hat gemeldet – er ist ebenfalls in einer bestechenden Form. Am Wochenende verbesserte der 23-jährige seine 1500 m-Zeit auf hervorragende 3:43,35 Minuten, womit er zurzeit Platz 16 in Deutschland einnimmt. Seine Bestzeit über 800 m von 1:50,13 Minuten datiert aus dem Vorjahr. Die Veranstaltung endet etwa um 16 Uhr mit einem 3.000 m-Lauf.