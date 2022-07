Herren 30 II des TV Sösetal-Förste siegen deutlich

Zwei Jugend- und drei Erwachsenenmannschaften des Tennisvereins Sösetal-Förste waren am vergangenen Wochenende im Punktspieleinsatz. Besonders bei den Erwachsenen konnte sich die Bilanz sehen lassen.

Die Juniorinnen der U10 spielten vor heimischer Kulisse gegen den Göttinger TC. Fiona Weitemeyer zeigte hier eine tolle Einzelleistung und gewann klar in zwei Sätzen. Da das zweite Einzel jedoch verloren ging, musste das Doppel die Entscheidung bringen. Hier spielte Fiona an der Seite ihrer Schwester Hannah. Trotz einer guten Leistung mussten sie sich ihren Gegnerinnen geschlagen geben, so dass man insgesamt mit 1:2 unterlag.

U10-Junioren des TV Sösetal unterliegen auswärts

Das gleiche Ergebnis gab es bei den Junioren der U10, die auswärts beim TC GW Herzberg antraten. Nach verlorenen Einzeln profitierte das Förster Doppel von der Aufgabe der Gegner, unterlag aber insgesamt dennoch mit 1:2.

Eine klare 0:6-Auswärtsniederlage kassierten die Damen des TV Sösetal-Förste beim TuS Wettbergen Hannover. Ersatzgeschwächt konnten die Gäste nur zu dritt antreten. Im Einzel schaffte es nur Sonja Balbinot, ihrer Gegnerin Paroli zu bieten. Nach gewonnenem erstem Satz musste sie jedoch im zweiten Satz verletzungsbedingt aufgeben. Jale Kniepen/Lara Kladnik verpassten in einem guten Doppel letztlich den Ehrenpunkt für den TVS. In der Tabelle rutschte man so auf den letzten Platz ab.

Damen 50 feiern einen Auswärtserfolg in Stöckheim

Deutlich besser lief es dagegen bei den Damen 50, die beim SV Stöckheim antreten mussten. Annette Fahlbusch und Annika Kniepen spielten in ihren Einzeln stark auf und gewannen glatt in zwei Sätzen. Da die beiden anderen Einzel verloren gingen, mussten die Doppel die Entscheidung bringen. Hier bewiesen die Damen 50 ihr ganzes Können. Fahlbusch/Kniepen knüpften im Doppel nahtlos an ihre vorherigen Leistungen an und gewannen deutlich. Sehr spannend ging es dagegen im Doppel von Christel Pülm/Marianne Lagershausen zu. In einer sehr ausgeglichenen und ansehnlichen Partie konnte sich das Förster Duo mit 7:6 und 7:6 durchsetzen und machte somit den 4:2-Auswärtssieg perfekt.

Einen überzeugenden Auftritt legten auch die Herren 30 II gegen den Gandersheimer TC hin. Jannik Töpperwien und Jan Oleyniczak gewann dank starker Partien in zwei Sätzen. Mathias Falk und Ingo Marzadek hingegen mussten in einen entscheidenden Match-Tiebreak. Während Falk hier unglücklich mit 8:10 unterlag, setzte sich Marzadek überzeugend mit 10:1 durch. Mit dieser 3:1-Führung im Rücken ging es anschließend in die Doppel. Hier zeigten beide Förster Doppel tolle Leistungen. Falk/Töpperwien waren ihren Gegnern ebenso überlegen wie Marzadek/Oleyniczak, sodass sich die Herren 30 II letztlich verdient mit 5:1 durchsetzten. Mit diesem Sieg liegt die Mannschaft des TVS aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz und muss nach den Sommerferien beim aktuellen Tabellenführer zum direkten Aufstiegsduell antreten.