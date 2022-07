Damen 50 des TC RW Osterode sichern sich den Titel

Auf der letzten Etappe nicht mehr eingeholt: Die Damen 50 des TC Rot-Weiß Osterode haben im letzten Heimspiel der Saison gegen den MTV Seesen einen 5:1-Sieg eingefahren und damit die Meisterschaft klar gemacht. Auch die Jugendteams aus der Sösestadt waren im Einsatz.

Für die Damen 50 ging Gabi Stövener mit all ihrer Erfahrung an den Start und holte mit 6:2, 6:3 den ersten Matchpunkt. Steffi Holstein zeigte in einem Spiel mit langen Ballwechseln wieder einmal ihr Stehvermögen und gewann klar 6:1, 6:1. Monika Deppe fand nicht gleich ins Spiel und gab den ersten Satz 2:6 ab. Im zweiten Satz wurde sie stärker und sicherer, dennoch musste sie sich 4:6 geschlagen geben. Marlen Harms an Position vier erwischte einen guten Tag und erspielte ein 6:1, 6:1.

Im Doppel machte die eingespielte Kombination Stövener/Holstein souverän den Siegpunkt mit 6:1, 6:0 perfekt. Doppel zwei mit Deppe/Harms erwischte ebenfalls einen guten Start und ging 6:3 in Führung. Das gegnerische Doppel gab jedoch nicht auf, der zweite Durchgang ging 3:6 verloren. Im Match-Tiebreak lagen Deppe/Harms schon 4:7 zurück, doch sie konnten sich noch einmal aus der Affäre ziehen und behielten mit 10:8 die Oberhand. Der Gesamtsieg und die Meisterschaft waren der Lohn für eine geschlossene Mannschaftsleistung.

Niederlage im Vereinspokal

Im Vereinspokal hatten die Damen 50 im Lokalderby bereits gegen den TC GW Herzberg gewonnen. In der zweiten Runde fuhr man nun zum favorisierten Hildesheimer TV. Steffi Holstein musste ihr ganzes Können aufbieten, um gegen ihre Gegnerin zu punkten. Nach einem 5:7 im ersten Satz setzte sie sich 6:3 im zweiten Satz durch. Im Match-Tiebreak ging es immer hin und her, ehe Holstein mit 11:9 den Sack zu machte. Die große Überraschung war Birgit Daneluck, die eine Gegnerin erwischte, die auf dem Papier die klare Favoritin war. Aber Daneluck ließ sich nicht beeindrucken, spielte mit Herz und Verstand und kämpfte sich nach 3:6, 6:3 in den Match-Tiebreak. Von Krämpfen geplagt unterlag sie hier 4:10. Im Doppel blieb eine weitere Überraschung aus, Christiane Pflug/Claudia Stramer unterlagen.

Die A-Juniorinnen gaben im letzten Spiel alles und fuhren vom TC BW Einbeck mit einem 3:0 im Gepäck wieder Richtung Osterode. Nina Grüneberg hatte eine starke Gegnerin, behielt sie jedoch klar mit 6:2, 6:3 die Nase vorn. Ganz deutlich mit 6:1, 6:2 zeigte Jente Habel, was in ihr steckt. Auch das Doppel Grüneberg/Carolina Hickmann setzte sich ungefährdet mit 6:2, 6:2 durch. Die TCO-Juniorinnen holten damit die Vizemeisterschaft.

Erfolg für die B-Juniorinnen

Die B-Juniorinnen schnuppern ebenfalls an der Vizemeisterschaft. Durch einen 3:0-Sieg gegen den TC Gieboldehausen belegt das Team Rang zwei, es stehen jedoch noch einige Spiele der Konkurrenz aus. Alissa Fiosina zeigte viel Spielfreude und Spielwitz bei ihrem 6:1, 6:0, Anna-Elisabeth Schmidt fegte ihre Gegnerin 6:0, 6:0 vom Platz. Im Doppel kamen Fiosina/Lisa Newe beim 6:1, 6:3 ebenfalls nie in Bedrängnis.

Es geht auch bei den B-Juniorinnen II erfolgreich weiter. Trotz der 1:2-Niederlage beim Göttinger TC II konnte die Vizemeisterschaft erreicht werden. Adia Obamedo Woghiren erwischte einen schlechten Start, im Handumdrehen war der erste Satz dahin. Im zweiten Satz steigerte sie sich, hatte das Glück aber nicht an ihrer Seite (5:7). Dordi Stövesand glich durch ein 6:0, 6:0 nach Matchpunkten aus. Im Doppel kamen Paula Marie Kaplan/Julie Ritter gegen stark aufspielende Kontrahentinnen über ein 2:6, 3:6 nicht hinaus. Hier war vielleicht sogar mehr drin, aber Rang zwei ist trotzdem ein Grund zur Freude.

Orange Team auf Rang zwei

Das Orange Team mit Miko Poutiainen und Bent Minde beendete die Saison ebenfalls als Vizemeister. Ganz gelassen machten sie auf der Zielgeraden mit einem 3:0 gegen TV Blau-Weiß Einbeck II Platz zwei perfekt. Beide ließen ihre Gegner nicht ins Spiel finden und punkteten jeweils klar. Im Doppel gingen sie sogar ganz souverän mit einem 6:0, 6:0 als Sieger vom Platz – ein fulminanter Abschluss für eine tolle Saison.

Das Orange Team II freut sich am Ende der Saison über einen guten Mittelplatz. Im letzten Spiel beim TSC Göttingen II hatten Kaisa Stövesand ebenso wie Fynn Gerlich ausgefuchste, starke Gegner, die sie nicht ins Spiel kommen ließen. Daher gingen beide Einzelpunkte an die Rivalen. Im Doppel sorgten Andreas Fiosins/Stövesand noch für eine Ergebnisverschönerung und holten mit 6:3, 6:1 den Matchpunkt.