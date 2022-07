Damen 50 des TC RW Osterode verteidigen die Tabellenspitze

Osterode. In einem spannenden Lokalderby spielen die Damen 50 des TCO gegen den TV Sösetal unentschieden – das reicht, um an der Tabellenspitze zu bleiben.

Am vergangenen Wochenende waren für den TC Rot-Weiß Osterode zwei Mannschaften im Punktspieleinsatz – mit unterschiedlichem Erfolg.

Im Heimspiel traten die A-Junioren II gegen den TC Hedemünden an, ein Gegner, gegen den kein Kraut gewachsen war. Sehr starke, taktisch klug spielende Akteure ließen Julius Ebert an Position eins und Jona Christian Wedemeyer an Position zwei keine Chance. Beide gaben ihre Matches im Schnellverfahren ab. Im Doppel sah es für Ebert/Wedemeyer im ersten Satz anfänglich noch gut aus, doch kam das gegnerische Doppel immer besser ins Spiel, so dass letztendlich nichts zu holen war. Dennoch sind die A-Junioren mit ihrer ersten Saison ganz zufrieden, es galt hauptsächlich, Spielpraxis zu sammeln.

Spannendes Lokalderby

Bei den Damen 50 entpuppte sich die Mannschaft des TV Sösetal-Förste als bislang schwerster Gegner. Die Osteroderinnen wussten, was auf sie zukam, dass aber so eng wurde, hatten sie aber nicht gedacht. Spitzenspielerin Gabi Stövener legte mit 6:1, 6:1 einen souveränen Sieg vor. Steffi Holstein an Position zwei hatte eine schwere Partie. Im ersten Satz drehte sie ein 0:3 noch in ein 6:4. Danach wurde ihre Gegnerin immer sicherer und gewann den zweiten Satz ebenfalls 6:4. Im Match-Tiebreak fand Holstein überhaupt nicht zu ihrer gewohnt starken Leistung und gab diesen klar mit 2:10 ab. Ebenfalls knapp unterlag Routinierin Monika Deppe an Position drei mit 4:6, 4:6. Auch Lydia Ditze an Position vier musste alles aufbieten, um zu punkten. Im ersten Satz hatte sie mit 6:2 klar die Nase vorn. Ihre ebenbürtige Kontrahentin ließ nicht locker und holte sich den zweiten Satz mit 7:5. Ditze behielt im anschließenden Match-Tiebreak die Nerven und gewann diesen 10:5.

Die Punkteteilung sollte auch im Doppel so weitergehen: Stövener/Holstein fand gewohnt schnell ins Spiel und siegte deutlich mit 6:2, 6:2. Deppe/Ditze, die kein eingespieltes Doppel sind, hatten einen schweren Stand, sie mussten ein klares 0:6, 3:6 hinnehmen. Das Unentschieden nach Matchpunkten (3:3), setzt sich in den gewonnenen Sätzen (7:7) fort. In der Tabelle konnten die Osteroderinnen ihre Führung aufgrund der besseren Matchdifferenz aber verteidigen. Die Entscheidung in der Meisterschaft fällt im letzten Spiel gegen den MTV Seesen am Sonntag.