Bei den Herren 30 des TV Sösetal knallen die Sektkorken

Vier Tennis-Mannschaften waren am vergangenen Samstag und Sonntag für den Tennisverein Sösetal-Förste im Einsatz – vor allem die Herren 30 hatten hinterher allen Grund zur Freude.

Die Junioren U10 des TVS trafen auswärts auf den TV BW Einbeck. Felix Betge zeigte hier im Einzel eine tolle Leistung, musste sich aber knapp in zwei Sätzen geschlagen geben. Yannick Noah Völker unterlag in seiner Partie ebenfalls. Im anschließenden Doppel war Felix Betge gemeinsam mit Jacob Betge erfolgreich und konnte dank einem 6:2 und 6:2 den Ehrenpunkt für den TV Sösetal einfahren.

Spannung pur im Lokalderby der Damen 50

Vor heimischer Kulisse kam es am Sonntag zum spannenden Derby bei den Damen 50. Diese hatten den TC RW Osterode zu Gast. Bereits in den Einzeln ging es äußerst knapp zu. Marianne Lagershausen gewann in einer ausgeglichenen Partie mit 6:4 und 6:4. Christel Pülm hingegen musste sich gegen die stark aufspielende Gabi Stövener in zwei Sätzen geschlagen geben. Nervenaufreibend waren die Matches von Annette Fahlbusch und Annika Kniepen. Beide kämpften sich nach verlorenem erstem Satz zurück und konnten so einen entscheidenden Match-Tiebreak erzwingen. Annette Fahlbusch zeigte hier in ganzes Können und gewann glatt mit 10:2. Annika Kniepen hingegen musste sich ihrer Gegnerin mit 5:10 geschlagen geben. Insgesamt ging es mit einem 2:2-Unentschieden in die entscheidenden Doppel.

Hier zeichneten sich von Beginn an klare Tendenzen ab. Fahlbusch und Claudia Gross überzeugten vom ersten Punkt an und siegten klar in zwei Sätzen. Den vierten Punkt verpassten hingegen Pülm und Kniepen, da ihre Gegnerinnen ebenfalls ein sehr überzeugendes Doppel spielten. Insgesamt endete das Derby daher mit einem leistungsgerechten 3:3-Unentschieden.

Herren 30 bezwingen den direkten Konkurrenten Goslar

Die Herren 30 des TV Sösetal-Förste trafen am Sonntag in der Bezirksklasse im letzten Saisonspiel auf den direkten Konkurrenten, den Goslarer TC. Daniel Gross und Sascha Peter zeigten sich wie in der gesamten Saison von Beginn an stark und ließen ihren Gegnern keine Chance. Gerrit Riban gelang zum wiederholten Mal in der Saison ein tolles Comeback, er gewann den zweiten Satz nach verlorenem erstem Satz mit 6:1 und sicherte mit einem 10:8 im Match-Tiebreak den dritten Punkt für die Herren des TVS. Dorian Niesel unterlag in einer hochklassigen Partie in zwei Sätzen.

Im Doppel waren Niesel/Peter ihren Gegnern im zweiten Doppel klar überlegen und sicherten so den vierten Punkt für den TVS – der den Sieg perfekt machte. Mit diesem 4:2 Auswärtserfolg und dem sechsten Sieg im sechsten Saisonspiel machten die Herren 30 den verdienten Aufstieg in die Bezirksliga klar.

Die Herren 30 trafen bereits am Samstag auf den heimischen Plätzen an der Söse auf den MTV Rosdorf. Mathias Falk und Jan Oleyniczak zeigten von Beginn an gutes Tennis und gewannen ihre Matches hochverdient. Da die beiden weiteren Einzel jedoch verloren gingen, mussten die Doppel die Entscheidung bringen. In diesen bewiesen die Herren des TVS ihre Doppelqualitäten. Mit druckvollem Tennis überzeugten sie vom ersten Punkt an und fuhren so zwei wichtige Punkte ein. Insgesamt konnte man sich so über einen verdienten 4:2-Heimsieg freuen. Aktuell belegen die Herren 30 II somit aktuell den zweiten Tabellenplatz.