Milian Zirbus sprintet zum Landesmeister-Double

Göttingen. Der junge Sprinter der LG Osterode holt bei der Landesmeisterschaft in Göttingen in der U18 sowohl über 100 Meter als auch 200 Meter den Titel.

Am vergangenen Wochenende gingen mit Lisa Zirbus und Milian Zirbus zwei Aktive der LG Osterode bei den Leichtathletik-Landesmeisterschaften der Altersklassen U18 und der Erwachsenen im Göttinger Jahnstadion an den Start.

Bei sommerlichen Temperaturen standen am ersten Tag für Milan Zirbus (Altersklasse U18) die 100 Meter auf dem Programm. Im ersten von drei Vorläufen konnte er sich in der Zeit von 11,27 Sekunden ganz souverän als Schnellster des Laufes für das Finale qualifizieren. In diesem setzte er sich dann in 11,11 Sekunden bei Gegenwind von 0,8 m/s mit einem Vorsprung von sechs Hundertstelsekunden gegenüber dem Zweitplatzierten Samuel Kedzierski (LG Weserbergland) durch und sicherte so den Landesmeistertitel über die 100 Meter.

Zirbus schafft den Doppelschlag

Am Sonntag musste sich Zirbus dann noch über die 200 Meter der Konkurrenz stellen, wobei die Temperaturen gegenüber dem Vortag nochmals gestiegen waren und den Athleten doch reichlich zu schaffen machten. Dennoch erwischte der Harzer einen guten Start, wobei sein direkter Konkurrent Samuel Kedzierski ein noch höheres Tempo anschlug und nach 100 Metern schon fünf Meter vor dem LGO-Sprinter lag. Dieser konnte dann aber auf den zweiten 100 Metern seine Stärke ausspielen und Kedzierski kurz vor dem Ziel noch überholten.

In der starken Zeit von 22,26 Sekunden sicherte sich Zirbus mit drei Hundertstelsekunden Vorsprung knapp den zweiten Landesmeistertitel und verbesserte damit seinen eine Woche vorher aufgestellten Kreisrekord nochmals. Jetzt heißt es, die Form zwei Wochen zu halten und dann bei den Deutschen Meisterschaften der U18 in Ulm ein Top-Ergebnis zu erzielen.

Lisa Zirbus startete bei den Landesmeisterschaften in Göttingen ebenfalls am zweiten Tag über die 100 Meter Hürdendistanz bei den Frauen. Im ersten von zwei Vorläufen konnte sie sich in der Zeit von 15,52 Sekunden über die sechstschnellste Zeit für das Finale der besten Acht qualifizieren. Im Endlauf verbesserte sie ihre Zeit nochmals. In 15,41 Sekunden belegte die Osteroder am Ende den guten fünften Platz.

Just hält mit Älteren mit

Am gleichen Wochenende ging mit Jannik Just (Altersklasse M12) auch noch ein weiterer Athlet der LG Osterode beim Sparkassen-Cup in Bernburg (Sachsen-Anhalt) an den Start. Auch hier machte den Läufern zwar die extreme Hitze zu schaffen, dennoch konnte Just über die 800 Meter überzeugen. In einem gemischten Lauf der Altersklassen M12 bis M15 zeigte er keinen Respekt gegenüber der älteren Konkurrenz.

In einem starken Rennen musste der LGO-Mittelstreckler lediglich einen M15-Athleten ziehen lassen und wurde in der sehr guten Zeit von 2:23,45 Minuten Zweiter des Gesamteinlaufes und Erster der Altersklasse M12. Mit dieser Zeit verbesserte Just zudem seinen erst eine Woche zuvor aufgestellten Kreisrekord nochmals um etwas mehr als eine halbe Sekunde und bestätigte erneut seine sehr gute Form.