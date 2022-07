Inklusion – im Sport ist das ganz einfach

Der Sportivationstag sorgt für Bewegung, davon konnte man sich einmal mehr im Osteroder Jahnstadion überzeugen. Denn an der Söse geht es an diesem Vormittag fast zu wie in einem Ameisenhaufen. Vielleicht nicht ganz so zielstrebig und strikt organisiert wie bei den Insekten, aber mindestens genauso wuselig. Knapp 650 Teilnehmer sind bei dem inklusiven Sporttag dabei, die einzelnen Gruppen flitzen über den Rasen und die Wege zu den verschiedenen Stationen. Und immer wieder wird es laut, brandet bei einem gelungenen Sprung Jubel auf oder werden die Läufer mit jeder Menge Anfeuerung unterstützt.

Bildergalerie- Das war der Sportivationstag 2022 Bildergalerie- Das war der Sportivationstag 2022 Am 5. Juli 2022 findet im Jahnstadion Osterode der Sportivationstag statt. Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung treiben zusammen Sport. Foto: Robert Koch

Mitten im Trubel steht Günter Thiele vom Kreissportbund Göttingen-Osterode und delegiert in aller Ruhe die Aufgaben. Für ihn und seine Crew ist der Sportivationstag inzwischen schon Routine – zumindest, wenn es um die Organisation geht. Denn wenn etwas nicht zur Routine wird, dann ist es die Freude der Kinder und Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die an diesem Tag gemeinsam Sport treiben und den inklusiven Gedanken wie selbstverständlich vorleben. Egal, ob mit Handicap oder ohne – zusammen macht es einfach am meisten Spaß.

Der KSB-Chef fehlt

Dass die Coronapandemie 2022 noch nicht überstanden ist, zeigt sich allerdings auch. Ausgerechnet Klaus Dreßler, Geschäftsführer des KSB Göttingen-Osterode, muss bei der eigenen Veranstaltung passen. „Auch andere hat es erwischt“, berichtet Thiele, der trotzdem auf eine große Gruppe ehrenamtlicher Helfer zurückgreifen kann. Die kommen wie gehabt aus den umliegenden Vereinen, mit drei Klassen unterstützen zudem die BBS Osterode den Sportivationstag. Bei kleinen Verletzungen hätte direkt die DRK-Bereitsschaft Osterode mit Pflastern und tröstenden Worten paratgestanden – viele Wehwehchen hatten sie glücklicherweise aber nicht zu versorgen.

Auch Spurti übersteht den heißen und mitunter schweißtreibenden Tag, der am Ende mit der Vergabe der heiß ersehnten Vergabe der Medaillen beschlossen wird, ohne größere Blessuren. Und das, obwohl das Maskottchen des BSN wieder reichlich Knuddel- und Kuscheleinheiten erhält. Zwischendurch ist da für Spurti schon mal eine kleine Pause erlaubt, schließlich muss auch ein Maskottchen durchatmen und einen Schluck trinken.

Welchen Stellenwert das Thema Inklusion hat, zeigte sich derweil an der politischen Prominenz, die zur Begrüßung im Jahnstadion dabei ist. „Wir sind heute alle in einem gleich – nämlich darin, dass wir alle ganz verschieden sind. Im Sport geht es oft nur um das Gewinnen, aber heute geht es um viel mehr: Um Spaß und gemeinsame Freude“, unterstreicht Landrat Marcel Riethig. Auch Osterodes Bürgermeister Jens Augat als Schirmherr und der Landtagsabgeordnete Karl Heinz Hausmann zeigen sich erfreut über das Rege Treiben, dass nach zwei Jahren Coronapandemie auf der Anlage herrscht.