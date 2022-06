Reiter treffen sich beim Geschicklichkeitsturnier in Eisdorf

Eisdorf. Am Sonntag ist der Reit- und Fahrvereins der Samtgemeinde Bad Grund in Eisdorf der Gastgeber für das traditionelle Geschicklichkeitsturnier.

Am morgigen Sonntag, 19. Juni, findet auf der Reitanlage des Reit- und Fahrvereins der Samtgemeinde Bad Grund, in Eisdorf im Königsweg gelegen, eine traditionelle breitensportliche Veranstaltung statt. Das schon traditionelle Geschicklichkeitsturnier startet um 9 Uhr, Gäste sind herzlich willkommen. Ein Eintritt wird selbstverständlich nicht erhoben, für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.

Die geführte Gelassenheitsprüfung beginnt um 9 Uhr. Der schließt sich um 11 Uhr die gerittene Gelassenheitsprüfung an. Ab 13 Uhr wird der Aktionskurs-Wettbewerb unter die Hufe genommen, um 13.45 Uhr der Fun-Trail-Wettbewerb. Um 14.45 Uhr schließt sich der Führzügel-Wettbewerb „Fun Trail“ an, das Pylonenrennen folgt um 15.15 Uhr. Um 16 Uhr dürfte es besonders interessant werden, denn da steht der Führzügel-Wettbewerb mit Kostüm an. Mit „Jump and Run“, dass um 16.30 Uhr losgeht, klingt diese abwechslungsreiche Veranstaltung langsam aus.

All diese sportlichen Aktionen mit Pferd werden unter den kritischen Augen der Richterin Ann-Kathrin Hillebrecht durchgeführt. Weitere Informationen für dieses Turnier sind online auf der Homepage www.reitverein-eisdorf.com nachzulesen.