Bewerbungsfrist für die „Sterne des Sports“ endet bald

Der Einsendeschluss für die „Sterne des Sports“ 2022 rückt langsam näher. Nur noch bis zum 30. Juni können sich die Vereine bewerben und ihre Chance im Rennen um den „Oscar des Breitensports“ wahrnehmen. Die Volksbank im Harz sucht dabei erneut Sportvereine in unserer Region, die in Sachen kreativer und innovativer Ideen gut im Training stehen. Umweltschutz, Integration und Inklusion, Kinder- und Jugendsport, Gesundheitsprävention – in der Bewerbung wird vorgestellt, was der Verein mit seinem Engagement für die Gesellschaft leisten kann.

Um die Bewerbung auszufüllen, muss man kein Profi sein – wichtig sind vor allem die Projekte. „Füllen Sie das Online-Bewerbungsformular aus, beschreiben Sie möglichst prägnant Ihr Konzept, mit dem Sie sich bewerben möchten und ergänzen Sie Ihre Unterlagen mit aussagekräftigen Fotos oder Links zu Videoclips“, hofft Clarissa Evans, Ansprechpartnerin bei der Volksbank im Harz, auf viele interessante Bewerbungen.

Mit den Sternen des Sports wird den Vereinen die Anerkennung zuteil, die sie längst verdient haben. Den Siegern winkt jede Menge öffentliche Aufmerksamkeit, der „Großen Stern des Sports“ in Bronze und eine Geldprämie. Gewinner sind aber grundsätzlich alle Teilnehmer, schließlich stellen sie sich mit ihren Projekten in den Dienst der Gesellschaft.

Die „Sterne des Sports“ werden auf Regional-, Landes- und Bundesebene vergeben. Initiatoren sind die Volksbanken und Raiffeisenbanken in Deutschland, sowie der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB). Im vergangenen Jahr schaffte es der TTC Förste als Regionalsieger auch, den „Großen Stern des Sports“ in Silber auf Landesebene zu gewinnen und sich so für das Bundesfinale zu qualifizieren. Hier landete der TTC schließlich auf dem vierten Rang.

Das Online-Bewerbungsformular ist unter www.vbimharz.de/sternedessports zu finden. Weitere Informationen gibt es auch unter www.sterne-des-sports.de. Für Fragen steht Clarissa Evans unter 05522/5006-2403 sowie per E-Mail an clarissa.evans@vbimharz.de zur Verfügung.