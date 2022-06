Guido Lindner übernimmt beim Kreisligisten SSV Neuhof

Neuhof. Der Herzberger Guido Lindner tritt nach der Saison die Nachfolge von Rüdiger Lakemann an, der beim SSV Neuhof eine ganze Ära geprägt hat.

Beim Fußball-Kreisligisten SSV Neuhof endet nach dieser Saison eine Ära. Rüdiger Lakemann wird sein Traineramt abgeben, er hatte dem Verein schon vor einiger Zeit mitgeteilt, dass er sich beruflich verändern wird. Schweren Herzens wird er daher nach 14 Jahren erfolgreicher Arbeit aufhören. Der Nachfolger steht indes schon fest, Guido Lindner wird ab der kommenden Spielzeit bei der Elf vom Kranichteich an der Seitenlinie stehen.

Nachdem feststand, dass Lakemann für die neue Saison nicht mehr zur Verfügung stehen wird mussten sich die Verantwortlichen des SSV nach langer Zeit wieder um einen Nachfolger kümmern. Man traf sich entsprechend mit verschiedenen Kandidaten. Schon im ersten Gespräch mit Lindner wurde klar, dass es passen könnte. Die Ziele des Vorstands und des Trainers deckten sich, man war sich darüber einig, was den SSV Neuhof ausmacht und was ihn von anderen Vereinen unterscheidet.

Beim 2:2 der Neuhofer gegen den SC Rosdorf, mit dem der Klassenerhalt perfekt gemacht wurde, war Lindner dabei und schaute sich seine zukünftige Mannschaft an. Nach dem Spiel vereinbarten beide Seiten die Zusammenarbeit für die Saison 2022/23. Damit ist eine der wichtigsten Personalien für die nächste Saison geklärt und die Planungen können anlaufen.

Schon einige Erfolge gesammelt

Der Herzberger, im Besitz der C-Lizenz, bringt einiges an Erfahrung mit nach Neuhof. Als aktiver Spieler war Lindner von 1971 bis 1998 im Einsatz. Anschließend startete seine Trainerlaufbahn. Mit den A-Junioren des VfL Herzberg gewann er 2001 den Kreispokal, 2008 gelang ihm mit den Herren des FC Eintracht Northeim der Aufstieg in die Bezirksliga. Auch mit dem VfL Badenhausen feierte er einen Aufstieg, 2011 führte er das Team in die Kreisliga. Gleiches gelang ihm 2017 mit den Herren des VfL Herzberg als Meister der 1. Kreisklasse.

Auch im NFV-Kreis Göttingen-Osterode ist Lindner aktiv: Seit 2020 war er Staffelleiter bei den A- und B-Junioren. Diese Funktion wird er zum Saisonende aufgeben.