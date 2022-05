Der TV Sösetal-Förste feiert nervenstark drei Auswärtssiege

Am dritten Punktspieltag der laufenden Tennissaison waren für den TV Sösetal-Förste drei Erwachsenenmannschaften im Einsatz. Alle drei Teams konnten sich über Erfolge freuen.

Die Damen trafen in der Verbandsliga auswärts auf den TC GW Gifhorn II. Marie Schubert, Jale Kniepen und Lara Kladnik kamen gut in ihre Partien und setzten ihre Gegnerinnen früh unter Druck. Nachdem alle drei den ersten Satz souverän gewannen, wurden ihre Gegnerinnen aber stärker und konnten jeweils den zweiten Satz für sich gewinnen. So mussten drei Match-Tiebreaks über die ersten Punkte entscheiden. Schubert, Kniepen und Kladnik zeigten hier starke Nerven und gewannen ihre Matches mit 12:10, 10:8 und 10:4.

Entsprechend ging es mit einer 3:1-Führung in die Doppel. Hier waren es Schubert/Sonja Balbinot, die nach verlorenem erstem Satz stark zurückkamen und sich dank druckvollem Tennis in den Match-Tiebreak retteten. Erneut zeigten sich die Försterinnen nervenstark und gewannen mit 10:5. Mit dem vierten gewonnen Match-Tiebreak sicherte man sich so einen wichtigen 4:2-Auswärtserfolg.

Umkämpftes Spiel der Herren 30

Ein umkämpftes Spiel erlebten auch die Herren 30, die als Tabellenführer beim Zweiten, dem Nikolausberger TC antraten. Daniel Gross bestätigte im Einzel seine starke Form und gewann glatt in zwei Sätzen. Gerrit Riban und Timo Behrens mussten hingegen hart kämpfen, jeweils der Match-Tiebreak entschied. Während Riban die Oberhand behielt, unterlag Behrens mit 8:10. Somit ging es mit einem 2:2 in die Doppel. Hier waren es die Förster, die von Beginn an ihre Doppelqualitäten zeigten. Gross/Riban wurden von einem starken Nikolausberger Doppel gefordert, konnten dank ihrer Konstanz und Routine aber in zwei Sätzen gewinnen. Dorian Niesel/Sascha Peter hatten keine Schwierigkeiten und gewannen glatt. Insgesamt konnte man sich so über einen 4:2-Sieg und den Ausbau der Tabellenführung freuen.

Auch die Herren 30 II traten auswärts bei der SG Lenglern an – und das ersatzgeschwächt nur zu dritt. Doch Mathias Falk, Ingo Marzadek und Christian Fiebrich boten tolle Leistungen und siegten klar in zwei Sätzen. Da auch Marzadek/Fiebrich im Doppel nichts anbrennen ließen, konnten ein überraschender 4:2-Erfolg einfahren werden.