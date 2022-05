Erster Neuzugang bei der BG Göttingen: Till Pape kommt

Die konkreten Kaderplanungen der BG Göttingen für die Basketball Bundesliga-Saison 2022/23 sind schon längst angelaufen – jetzt gibt es ein erstes Ergebnis. Die Südniedersachsen haben den deutschen Forward Till Pape verpflichtet. Der 24-Jährige wechselt vom Zweitligisten VfL Kirchheim Knights nach Göttingen und erhält einen Zweijahresvertrag. „Wir brauchen in dieser Saison einige Spieler, die auf mehreren Positionen einsetzbar sind“, sagt BG-Headcoach Roel Moors. „Till kann auf beiden großen Positionen spielen und sowohl unter dem Korb als auch außen agieren. Ich bin sehr zufrieden mit seiner Verpflichtung – auch weil sein Charakter gut in unser Team passt.“

Pape ging in den vergangenen drei Spielzeiten für die Knights in der ProA auf Korbjagd. Von Saison zu Saison steigerte der Forward seine Einsatzzeit (von 21 auf 30 Minuten pro Partie), seine Punkte (von 9,1 auf 13,9) und seine Rebounds (von 4,0 auf 6,2). Bei den Rittern gehörte der 2,03 Meter große Basketballer, der auch von außen werfen kann (38 Prozent Dreier-Trefferquote), in der abgelaufenen Saison zu den Leistungsträgern. Kirchheim belegte mit einer ausgeglichenen Bilanz den elften Tabellenplatz.

Karrierestart in Paderborn

Seine Karriere startete der gebürtiger Paderborner in seiner Heimatstadt bei den Paderborn Baskets. Dort durchlief Pape sämtliche Jugendmannschaften und feierte 2012 die Meisterschaft in der JBBL (U16). In der Saison 2014/15 gab der Neu-Göttinger für Paderborn sein Zweitliga-Debüt in der ProA. Nach seinem Abitur wechselte der Forward 2015 in das Nachwuchs-Programm von Ratiopharm Ulm und ging für den Ulmer Kooperationspartner Weißenhorn Youngstars in der ProB auf Korbjagd. Im Dezember 2016 stand Pape das erste Mal für Ulm in der BBL auf dem Parkett. Insgesamt absolvierte er bisher 27 Erstliga-Spiele.

Mit den Youngstars holte Pape 2017 die ProB-Meisterschaft und stieg in die ProA auf. Für den in Orange Academy umbenannten Club trug der BG-Neuzugang 28-mal in der ProA das Trikot, verpasste mit dem jungen Team allerdings den Ligaverbleib. In der Saison 2018/19 trat die Orange Academy wieder in der ProB an, Pape absolvierte 18 Partien (13,8 Punkte/5,1 Rebounds pro Spiel). Im Sommer 2019 wechselte der Forward dann zurück in die ProA zu den Knights, von denen er nun nach drei Jahren an die Universitätsstadt an der Leine kommt.

Einen Vertrag für die Saison 2022/23 haben bei den Veilchen neben Pape auch schon BG-Kapitän Akeem Vargas, Rekordspieler Mathis Mönninghoff, Harper Kamp und Marios Giotis.