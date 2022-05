Nur das Orange Team holt für den TC RW Osterode einen Sieg

Nach dem famosen Auftaktwochenende wurden die Nachwuchsmannschaften des TC Rot-Weiß Osterode am zweiten Spielwochenende doch ein wenig geerdet – nur das Orange Team holte einen Sieg.

Die A-Juniorinnen bestritten ein intensives Match gegen den TC Seeburg, allerdings mit negativem Ausgang. An Position eins traf Nina Grüneberg auf eine ebenbürtige Gegnerin, die auf alles eine Antwort wusste. Trotz großer kämpferischer Leistung musste sich Grüneberg 3:6, 4:6 geschlagen geben. Ihr erstes Spiel in der laufenden Saison bestritt Hannah Rychlik. Hier machte sich bemerkbar, dass noch die nötige Spielpraxis fehlt. Rychlik gab alles, gegen ihre starke Kontrahentin hatte sie allerdings keine Chance. Immerhin rettete das Doppel Carolina Hickmann/Jente Habel den Ehrenpunkt. In einem offenen Schlagabtausch nach 6:2, 2:6 fiel im Match-Tiebreak mit 10:8 die Entscheidung, so dass eine 1:2 Niederlage zu verbuchen war.

Gegner mit mehr Fortune

Auch die A-Junioren blieben in ihrem ersten Heimspiel der Saison gegen den TV Blau-Weiß Einbeck auf der Strecke. Alle Spiele waren eng, das Glück war jedoch mit den Gegnern. Adrian Ebert versuchte alles, es reichte jedoch nicht zum Sieg (5:7, 5:7). Jakob Habel fing sich nach 2:6 im ersten Satz, war im zweiten Satz immer auf Augenhöhe, musste dann aber aufgrund einer Knieverletzung aufgeben. Ebert/Maximilian Eppenstein gaben den ersten Satz im Doppel 3:6 ab, waren im zweiten Satz bissiger und konnten gut dagegenhalten. Letztlich fehlte beim 4:6 auch ein bisschen Glück.

Die B-Juniorinnen traten am Wochenende beim TC Göttingen an. An Position eins traf Alissa Fiosina auf eine Spielerin, die gleich gut ins Spiel kam und den ersten Satz mit 6:2 für sich entschied. Im zweiten Satz fand Fiosina besser ins Spiel, aber nicht mehr rechtzeitig, um das 4:6 zu verhindern. Bei Anna-Elisabeth Schmidt lief es genau umgekehrt. Sie bot ihrer Gegnerin im ersten Satz Paroli (4:6), im zweiten Satz machte die Kontrahentin kaum noch Fehler und konnte ihre Chancen noch besser verwerten (2:6). Im Doppel spielten Fiosina/Schmidt im ersten Satz groß auf (6:3). Dann kam eine kleine Schwächeperiode und schon war der zweite Satz 3:6 verloren. Aber ihr gewaltiger Kampfgeist sorgte mit 10:8 im Match-Tiebreak für den Sieg. So war das Gesamtergebnis 1:2.

Erstes Spiel der B-Juniorinnen II

Die zweite Mannschaft der B-Juniorinnen griff beim TSC Göttingen II am Wochenende ebenfalls zum ersten Mal ins Geschehen dieser Sommerrunde ein – ebenfalls mit einer Niederlage. Etwas nervös gab Paula Kaplan den ersten Satz mit 3:6 ab. Den zweiten Satz konnte sie teilweise dominieren, leider fehlte das berühmte Quäntchen Glück und sie musste auch diesen Durchgang mit 5:7 ihrer Gegnerin überlassen. Julia Ritter ging im ersten Satz gleich forsch zur Sache und hatte beim 5:7 etwas Pech. Auch in Durchgang zwei blieb sie noch gut im Spiel, diesen verlor sie 3:6. Den Ehrenpunkt rettete auch in diesem Team das Doppel. Adia Obamedo Woghiren/Dordi Stövesand harmonierten von Anfang an gut und legten ein 6:3 vor. Eine kleine Konzentrationsschwäche nutzten die Gegnerinnen zum Gewinn des zweiten Satzes aus. Im Match-Tiebreak aber mobilisierten Obamedo Woghiren/Stövesand noch einmal alle Kräfte und wurden mit 10:8 belohnt. Das Endergebnis auch hier: 1:2.

Das Orange Team mit Miko Poutiainen und Bent Minde glänzte im Lokalderby gegen den TC GW Herzberg und gewann das Heimspiel glatt mit 3:0. Miko Poutiainen an Position eins ließ seinem Gegner nicht den Hauch einer Chance beim 6:0, 6:0. Ebenso eindeutig mit 6:1, 6:1 ging Bent Minde als Sieger vom Platz. Im Doppel ließen Poutiainen/Minde auch nichts mehr anbrennen und machten mit 6:4, 6:2 den Gesamtsieg klar.