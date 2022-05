SG Wulften/Lindau/Hattorf kann den Titel perfekt machen

Sieboldshausen. Die Fußballerinnen der SG Wulften/Lindau/Hattorf können in der Kreisliga mit einem Sieg in Göttingen den vorzeitigen Staffelsieg eintüten.

Die SG Wulften/Lindau/Hattorf kann in Göttingen die Meisterschaft in der Kreisliga vorzeitig perfekt machen.

Die Kreisliga-Fußballerinnen der SG Wulften/Lindau/Hattorf können in einem Nachholspiel am Donnerstag den vorzeitigen Titelgewinn in Staffel A perfekt machen. Die bislang verlustpunktfreien SG-Kickerinnen sind zu Gast beim Dritten MF Göttingen III, gespielt wird ab 19.45 Uhr in Sieboldshausen.

Das Hinspiel gewann Wulften/Lindau/Hattorf mit 4:0, auf die leichte Schulter darf man den Gegner aber nicht nehmen. Mit einem Sieg wären es vier Zähler Vorsprung auf die SG Harzhorn, die nur noch ein Spiel auszutragen hat.