Herren 30 des TV Sösetal-Förste legen Traumstart hin

An den vergangenen beiden Wochenenden fanden die ersten Punktspiele der diesjährigen Tennis-Sommersaison statt. Sowohl im Erwachsenenbereich, als auch im Jugendbereich waren mehrere Mannschaften für den TV Sösetal-Förste im Einsatz.

Im Jugendbereich waren die U10 Juniorinnen beim TC Gieboldehausen im Einsatz. Hannah Weitemeyer gewann ihre Partie nach drei umkämpften Sätzen mit 10:5 im Match-Tiebreak. Insgesamt unterlagen die Juniorinnen allerdings knapp mit 1:2. Die U10 Junioren waren zwei Mal im Einsatz. Zunächst ging es auswärts gegen den TSC Göttingen. Trotz guter Leistungen musste sich das TVS-Team mit 0:3 geschlagen geben. Beim Heimspiel gegen den TC Northeim gab es ebenfalls ein 0:3.

Damen unterliegen auswärts

Eine 0:6-Niederlage mussten die Damen beim Heidberger TC hinnehmen. Einzig Marie Schubert konnte ihrer Gegnerin Paroli bieten. In einem hochklassigen Match entschied der Match-Tiebreak, hier unterlag Schubert knapp mit 7:10. Einen besseren Saisonstart erlebten die Damen 50: Vor heimischer Kulisse besiegten sie den MTV Seesen mit 4:2. Christel Pülm, Marianne Lagershausen und Annika Kniepen legten dank starker Einzelleistungen den Grundstein. Annette Fahlbusch/Annika Kniepen machten im anschließenden Doppel den Sack und fuhren den wichtigen Punkt zum Gesamtsieg ein.

Einen Traumstart erwischten die Herren 30. Dorian Niesel, Daniel Gross, Sascha Peter und Jannik Töpperwien ließen ihren Gegnern vom TSV Schapen im Einzel keine Chance. Auch in den Doppeln präsentierten sich die Herren 30 in guter Form. Niesel/Gerrit Riban siegten, Peter/Töpperwien machten in drei Sätzen den 6:0-Heimsieg klar. Am zweiten Spieltag ging es für die Herren 30 zum SV Eischott. Daniel Gross, Sascha Peter und Mathias Falk siegten in zwei Gewinnsätzen. Dorian Niesel musste in einer sehr ansehnlichen Partie über die volle Distanz gehen. Im Match-Tiebreak hatte er das etwas glücklichere Händchen und gewann mit 10:7. Mit dem 4:0 im Rücken spielten Niesel/Peter und Gross/Falk im Doppel frei auf und siegten klar. Dank des zweiten 6:0-Erfolges ist der TVS vorerst Tabellenführer.

Spannung bei den Herren 30 II

Die Herren 30 II trafen auf den TSV Holtensen. Mathias Falk und Ingo Marzadek boten starke Einzelleistungen und siegten verdient. Sascha Peter unterlag im Spitzeneinzel trotz toller Leistung knapp im Match-Tiebreak, mit einem 2:2 ging es in die Doppel. Diese sollten sich zu einer wahren Hängepartie entwickeln, beide Male ging es in den Match-Tiebreak. Während Peter/Jan Oleyniczak mit 10:8 siegreich waren, unterlagen Falk/Marzadek 9:11. Insgesamt gab es so ein leistungsgerechtes 3:3-Unentschieden.

Einen starken Saisonauftakt erlebten die Herren 60 beim Hahndorfer TC. Rolf Lagershausen, Jürgen Herr, Reinhard Jorgowski und Gerd Beckert ließen ihren Gegnern keine Chance. Mit einer verdienten 4:0-Führung ging es in die Doppel. Hier bewiesen die Herren 60 ihre gewohnte Stärke. Herr/Jorgowski gewannen ebenso deutlich wie Herbert Greger/Beckert und machten den 6:0-Auswärtssieg perfekt.