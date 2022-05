Northeim. Dem Northeimer HC reicht am Ende ein 25:25 (11:13) gegen den VfL Fredenbeck, um aus eigener Kraft den Klassenerhalt perfekt zu machen.

Handball Handballer des Northeimer HC spielen weiter in der 3. Liga

Der Northeimer HC hat es geschafft. Die Handball-Herren spielen auch in der kommenden Saison in der 3. Liga, ein 25:25 (11:13) gegen den ehemaligen Erstligisten VfL Fredenbeck reichte letztlich, um den Klassenerhalt aus eigener Kraft unter Dach und Fach zu bringen. Nach Spielschluss siegte die Freude über den Verbleib in der 3. Liga über den etwaigen Frust aufgrund des leicht misslungenen Saison-Heimspielabschlusses.

Ob es der Druck oder die ungewohnte Situation war, die Northeimer zeigten gegen die bereits abgestiegenen Fredenbecker ihre bislang schwächste Leistung der Relegationsrunde. Die Gäste wiederum, vor einer Woche vom NHC mit zehn Toren Unterschied abgefertigt, zeigten schnell, dass sie nicht nur auf Kaffeefahrt unterwegs waren. Nach zwei schnellen VfL-Treffern verkürzte Malte Wodarz, dann legte Fredenbeck erneut zwei Treffer nach (1:4, 8.).

NHC kommt besser ins Spiel

Erst jetzt kamen die Gastgeber besser ins Spiel, der diesmal überragende Raffael Pogadl konnte mit einem seiner acht Treffer auf 6:7 verkürzen. Doch durch Fehlwürfe und Unkonzentriertheiten auf Seiten der Northeimer blieb Fredenbeck weiterhin in Front, mit einem 11:13-Rückstand ging es in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel gelang Sören Lange, der neben Yanik Springer, Malte Sültmann, Paul Hoppe und Milan Stancic sein vorerst letztes Heimspiel im Dress des NHC bestritt, der Anschlusstreffer. Weitere Treffer, unter anderem durch Paul Hoppe und Christian Stöpler, hielten die Gastgeber im Spiel, Fredenbeck konnte aber immer wieder vorlegen.

Beim 23:25 in der 57. Minute war klar: Zwei Treffer werden benötigt. Und der NHC lieferte! Wodarz und Lange versenkten die Kugel, wenige Sekunden vor Schluss hielt Keeper Yannis Pätz einen freien Wurf von der Rechtsaußenposition – der Klassenerhalt war geschafft, der Jubel in der Schuhwallhalle riesig.

Nach Spielende galt die Aufmerksamkeit den Ehrungen der ehrenamtlichen Helfer. Außerdem folgten die Verabschiedungen der Spieler, die den NHC verlassen werden. Schlussendlich wurden noch das scheidende Trainergespann Nicolai Hansen und Carsten Barnkothe verabschiedet, letzterem wurde in einem emotionalen Video für seine lange Tätigkeit gedankt.