Darter des TSV Schwiegershausen machen Meisterschaft perfekt

Schwiegershausen. Nach einem 10:2-Erfolg gegen den DC Hallendorf F hat der TSV Schwiegershausen den Titel in der Kreisklasse gewonnen. Der Jubel ist entsprechend groß.

Die Dartmannschaft des TSV Schwiegershausen hat die Meisterschaft in der Kreisklasse gewonnen.

Dem Dartteam des TSV Schwiegershausen ist bereits in seiner ersten Spielzeit der Aufstieg in die Kreisliga gelungen. Im letzten Spiel der BBDV-Saison 2020/22 konnte der DC Hallendorf F, wie bereits im Hinspiel, mit 10:2 geschlagen werden, womit sich das Team zum Meister der Kreisklasse 10 krönte.

Vom Start weg dominierten die Hausherren das Geschehen und gingen durch zwei 3:0-Siege von Sven Bierwirth und Mirko Wills in Front. Ebenso glatt erhöhte Patrick Schwab, ehe sich der DC Hallendorf durch einen stark aufspielenden Marcel Plein in der Partie anmeldete. Beide Doppel gingen dann aber wieder souverän nach Schwiegershausen.

Bei einem Halbzeitstand von 5:1 fehlte lediglich noch ein Satzgewinn, um mit dem SVG Göttingen D in der Tabelle gleichzuziehen. Mirko Wills Check-Dart zum 3:1 gegen Mike Ebeling wurde daher lautstark gefeiert. Sven Bierwirth beendete kurze Zeit später jegliche Rechenspielchen und stellte das Ergebnis auf 7:1.

Mit dem gesicherten Sieg im Rücken holte Patrick Hanel in einer starken Partie das nächste Set für das Heimteam. Hallendorfs Kolja Siegel kaufte Alexander Waldmann ein bisschen den Schneid ab, in dem er mit 109 und 126 Punkten über Bulls-Eye gleich zwei High-Finishes aus dem Hut zauberte. Im Decider hatten dann beide Spieler die Gelegenheit zum Sieg, letztlich mit dem glücklicheren Ende für Hallendorf. In der abschließenden Doppel-Runde setzten sich wieder die Schwiegershäuser durch, ehe die Saison gebührend verabschiedet wurde.