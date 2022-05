Nachwuchsteams des TC RW Osterode starten stark

Osterode. Fast alle Jugendmannschaften der Osteroder können zum Start in die Sommersaison Siege einfahren. Die A- und B-Juniorinnen machen es besonders klar.

Die B-Juniorinnen des TC RW Osterode mit (v.l.) Aliya Aprile, Anna-Elisabeth Schmidt und Alissa Fiosina zeigten sich zum Saisonstart in starker Verfassung.

Der Start der Sommersaison verlief für fast alle Tennis-Jugendmannschaften des TC RW Osterode erfolgreich.

Das Orange-II-Team (bis 10 Jahre) stieg beim Heimspiel gegen den Goslarer TC II gleich mit einem 2:1 Erfolg in die diesjährige Sommerrunde ein. Andreas Fiosins hatte in seinem Auftaktmatch einen gleichwertigen Gegner und musste alles aufbieten, um nach 2:6, 6:3 den Match-Tiebreak knapp mit 10:8 nach Hause zu holen. Fynn Gerlich hatte weniger Glück, er musste sich trotz gesteigerter Leistung im zweiten Satz mit 2:6, 4:6 geschlagen geben. Das Doppel Fiosins/Yavuz Var brauchte den ersten Satz (2:6) um ins Spiel zu kommen, gewann dann den zweiten Satz 6:2 und behielt auch im Match-Tiebreak die Nerven (10:6), so dass ihre tolle Leistung mit dem Gesamtsieg belohnt wurde.

Erster Sieg im ersten Spiel

Den ersten Sieg im ersten Spiel konnte auch das Orange-I-Team beim TC Northeim verbuchen. Miko Poutiainen (6:2, 6:3) und Bent Minde (6:3, 6:1) ließen in ihrem jeweiligen Einzel nichts anbrennen und holten souverän je einen Matchpunkt. Das nachfolgende Doppel war nichts für schwache Nerven und ging mit 6:4, 4:6 erst im Match-Tiebreak (7:10) an die Gegner. Da war der Gesamtsieg aber schon sicher.

Ebenfalls auf der Erfolgswelle ritten die B-Juniorinnen des TCO beim Heimspiel gegen den Mündener TC. Ohne große Bedrängnis seitens der Gegnerin konnte Alissa Fiosina mit 6:0, 6:1 in die Saison starten. Noch eindeutiger fiel das Match von Anna-Elisabeth Schmidt aus, die mit 6:0, 6:0 als Siegerin vom Platz ging. Das Doppel Fiosina/Aliya Aprile gab ein paar mehr Punkte ab, trug aber ohne große Schwierigkeiten mit 6:4, 6:3 den letzten Punkt zum 3:0-Gesamtsieg bei.

A-Juniorinnen siegen 3:0

Auch die A-Juniorinnen freuten sich über einen gelungenen Saisonstart im Heimspiel gegen Tuspo Weende Göttingen. Nina Grüneberg war von Anfang an gut im Schlag und brauchte sich bei ihrem 6:2, 6:1 keine Sorgen zu machen. Gleiches galt für Carolina Hickmann, die bei ihrem Erfolg (6:1, 6:3) ebenfalls keine Mühe hatte. Im Doppel hatten Grüneberg/Hickmann, die durch die klaren Einzelsiege voller Selbstvertrauen waren, immer eine super Lösung parat und ließen den Gegnerinnen beim 6:1, 6:3 kaum eine Chance.

Die A-Junioren II fanden beim MTV Rosdorf umgekehrte Vorzeichen vor. Matti Hausmann, der im ersten Satz stark agierte, diesen aber trotzdem 6:7 abgab, bekam im zweiten Satz zunehmend Schwierigkeiten (2:6). Für Julius Ebert kam es hammerhart. Trotz aller Gegenwehr musste er ein 0:6, 0:6 schlucken. Das Pech verfolgte ihn auch noch im Doppel. Das Zusammenspiel mit seinem Partner Paul Welle klappte zwar gut, aber man fand kein Rezept gegen das starke Kontrahenten-Doppel, so dass es eine 0:3-Gesamtniederlage gab.