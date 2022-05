SG Windhausen/Förste zeigt sich bestens erholt

Göttingen. In der Frauen-Kreisliga feiert die SG Windhausen/Förste in einem Nachholspiel einen 4:0 (4:0)-Auswärtssieg bei der SG Puma/Sparta Göttingen.

Die Fußballerinnen der SG Windhausen/Förste haben in der Frauen-Kreisliga die böse Wochenend-Schlappe im Altkreis-Duell bei der SG Wulften/Lindau/Hattorf gut verkraftet. In einem Nachholspiel setzten sich die Harzerinnen am Dienstagabend bei der SG Puma/Sparta Göttingen sicher mit 4:0 (4:0) durch.

Schon zur Pause war am Sandweg die Messe gelesen. Mia Walther brachte die Gäste in der 13. Minute in Führung, Michelle Wolf erhöhte für Windhausen/Förste zehn Minuten später. Abermals zehn Minuten später sorgte Kira Schreiber für das 3:0, ehe Walther mit dem Pausenpfiff das 4:0 erzielte. Bei diesem Ergebnis blieb es auch nach Seitenwechsel, weitere Treffer fielen nicht mehr. In der Tabelle steht die SG mit einer ausgeglichenen Bilanz auf dem vierten Platz, ein Punkt fehlt derzeit zu Rang drei.