Der Northeimer HC hat das rettende Ufer fast erreicht

Die Handballer des Northeimer HC stehen ganz dicht vor dem Klassenerhalt in der 3. Liga. Nach zwei Siegen am Wochenende kann das Team in der Abstiegsrunde bereits am kommenden Wochenende den Ligaerhalt perfekt machen. Im Heimspiel gegen den TV Bissendorf-Holte setzte sich der NHC am Samstag zunächst knapp mit 34:30 (13:14) durch. Am Sonntag folgte im Nachholspiel beim VfL Fredenbeck ein klarer 37:27 (21:13)-Erfolg.

Gegen Bissendorf-Holte, vor dem Wochenende nur zwei Minuspunkte hinter den Northeimern notiert, startete der NHC zwar hochmotiviert, aber auch sehr nervös. Nach einem 0:3-Rückstand gelang Sören Lange der erste Treffer, zwei weitere durch den überragenden Malte Wodarz sollten folgen. Doch der TV blieb zunächst auf Abstand (5:9, 18.). Über konzentrierte Abschlüsse und eine verbesserte Deckung kamen die Northeimer aber immer näher heran, das 13:14 zum Pausenpfiff versprach Spannung für Durchgang Zwei.

In einem engen Spiel konnte sich der NHC ab Minute 40 auf 20:17 absetzen Tore von Jan-Niklas Falkenhain als auch Christian Stöpler halfen in der Folge, diesen Vorsprung zu verwalten. Bissendorf blieb aber vor allem über den Kreis gefährlich und in Schlagdistanz. Sören Lange machte mit dem 33:29 schließlich den Deckel drauf, Falkenhain gelang unter dem Jubel der Fans der letzte Treffer der Partie.

NHC sorgt schnell für Ordnung

In Fredenbeck wartete der bereits abgestiegene Tabellenletzte auf den NHC. Die Northeimer sorgten schnell für klare Verhältnisse. Dank einer starken Deckungsarbeit hieß es nach 13 Minuten 10:4. Zwar fand dann auch der VfL langsam ins Spiel, doch ein sehr gut funktionierender Angriff sorgte für die 21:13-Führung zur Pause. Auch nach dem Seitenwechsel ließen die Gäste nicht nach und hielten den Vorsprung stabil.

Entsprechend groß fiel im Anschluss der Jubel aus. Trainer Carsten Barnkothe war sehr zufrieden mit der Leistung seines Teams und blickt voller Vorfreude auf den kommenden Samstag, wenn ab 19 Uhr mit einem Sieg in der heimischen Schuhwallhalle der Klassenerhalt perfekt gemacht werden kann. Online-Tickets gibt es bereits unter www.northeimerhc.de.