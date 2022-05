200 Zuschauer sorgen für eine stimmungsvolle Derbykulisse

Im Jugendfußball ist endlich wieder so etwas wie Normalität eingekehrt. Der Ball rollt regelmäßig, die Teams sind im Spielbetrieb – so auch bei der JSG Söse/Harz.

Zum A-Junioren-Derby zwischen der JSG Söse/Harz und dem VfR Dostluk Osterode strömten dabei rund 200 Zuschauer ins Förster Sösestadion und sorgten für ein stimmungsvolles, aber jederzeit faires Derbyerlebnis. Den besseren Start in die Partie erwischte der VfR Dostluk Osterode, der von Beginn an griffiger in die Zweikämpfe ging und das Spiel ins der ersten Hälfte klar beherrschte. Die verdiente Führung markierte Jonas-David Krohn nach zwanzig Minuten und legte nach der Pause gleich noch zum 0:2 nach (65.).

Mit dem Rückstand im Gepäck löste sich nun auch bei der JSG die Bremse. Jetzt wurde der VfR Dostluk eingeschnürt und druckvoll nach vorne gespielt. Der unbedingte Wille zum Derbysieg war auf dem Platz zu spüren – jedoch etwas zu spät. Es sollte nur noch für den Anschlusstreffer von Tim Schenker reichen (85.). In der achtminütigen Nachspielzeit verhinderte der Gästekeeper nach einer Ecke den späten Ausgleich.

JSG hadert mit dem Schiri

Eine andere Wendung hätte das Spiel kurz nach dem Seitenwechsel beim Stand von 0:1 nehmen können. Joost Heeren stürmte allein auf das Osteroder Tor zu, wurde an der Kante zum 16er gehalten und zu Fall gebracht. Die JSG haderte ein wenig mit der Entscheidung des Unparteiischen, der zwar ein Foul pfiff, aber keine Notbremse sah und den Tatort außerhalb des Strafraums festlegte.

Viele Tore konnten die Zuschauer bei der F2-Jugend der JSG Söse/Harz bewundern, die in einem unterhaltsamen Spiel mit 3:6 gegen den FC Westharz unterlag.

Die B-Junioren der JSG Söse/Harz erkämpften sich einen 2:0-Sieg gegen den JFV Eichsfeld II und kletterten mit den drei Punkten auf den vierten Platz in der Kreisliga. Als Torschützen konnten sich Bennit Weiberg und Marius Wolkenhauer feiern lassen.

Eine knappe Niederlage gab es für die D-Jugend der JSG Söse/Harz, die sich der JSG Südharz/Zorge mit 2:3 geschlagen geben musste.