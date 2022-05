Viktoria Bad Grund und VfL Badenhausen bilden Spielgemeinschaft

Bad Grund. Die beiden Fußballvereine bündeln zur kommenden Saison die Kräfte und wollen mit zwei Herrenmannschaften an den Start gehen.

Erste lockere Gespräche gab es bereits in der Hinrunde der laufenden Fußball-Saison zwischen den Funktionsträgern des VfL Badenhausen und des SV Viktoria Bad Grund. Zu Jahresbeginn wurden sie verstärkt und nach dem Freundschaftsspiel beider Vereine am 6. März waren sich auch die derzeit aktiven Spieler einig: Wir versuchen es zur neuen Saison mit einer Spielgemeinschaft.

Die Gründe dafür sind vielfältig und damit beschäftigen sich derzeit sehr viele Vereine in der Harzregion. Die beiden Vereinsvorstände haben die Vor- und Nachteile abgewogen und sind letztendlich zu dem gemeinsamen Entschluss einer Spielgemeinschaft für den Herren-Fußballbereich gekommen. Bleibt es bei der derzeitigen Klassenzugehörigkeit der aktiven Mannschaften, wird die erste Mannschaft der SG Bad Grund/Badenhausen in der 1. Kreisklasse und die zweite Mannschaft in der 2. Kreisklasse des NFV Kreises Göttingen-Osterode antreten.

Vorbereitungen laufen

Als Trainer wird der bisher schon für den VfL Badenhausen tätige Jens Schoon weiter an der Linie stehen und auch die Kaderverantwortung zusammen mit den Mannschaftsverantwortlichen tragen. Hier laufen derzeit parallel weitere Gespräche zur Vorbereitung der neuen Saison.

Die Alte Herren des SV Viktoria Bad Grund werden weiterhin als SG Bad Grund in der Nordharzklasse des NFV-Kreises Nordharz ihre Punktspiele auf Kleinfeld austragen.

Kürzlich trafen sich die Vereinsvorstände beider Vereine im Sportheim des SV Viktoria im Sportpark Teufelstal, um letzte Feinheiten miteinander abzustimmen. Danach erfolgte die Vertragsunterzeichnung für die neue Spielgemeinschaft für zunächst eine Spielzeit mit der Option auf Verlängerung.

Die Vorsitzenden Markus Sauer (VfL Badenhausen) und Rüdiger Lösch (SV Viktoria Bad Grund) legten mit ihren Vorstandskollegen auch die Spielstätten fest. Die erste Mannschaft bestreitet ihre Heimspiele der ersten Halbserie auf dem Kunstrasen der Glück-Auf-Kampfbahn in Bad Grund, die zweite Mannschaft am Johannisborn in Badenhausen. Zur Rückserie wechselt dann die Spielstätte. Dementsprechend werden dann auch die Trainingsstätten sein.