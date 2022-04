Spieler des TTC Förste demonstrieren ihre Heimstärke

Die durch Corona gestoppten Punktspielserien im November 2021 fanden jetzt endlich ihre Fortsetzung. Da keine normale Saison 2021/22 gespielt werden konnte, legte man sich vom Verband auf eine Einfachrunde bis zum Endtermin im April 2022 fest. Das heißt auch für die Förster Tischtennismannschaften, Restspiele müssen noch ausgetragen werden.

So traf in der vergangenen Woche in der Kreisliga die zweite Vertretung im Spiel gegen die Abstiegsrelegation auf TTC Pe-La-Ka II. Jannik Töpperwien/Julian Gropengießer sowie Dennis Weber/Jens Sindram erspielten in den Eingangsdoppeln eine 2:0-Führung für Förste, die sie durch vier Einzelsiege im Verlauf der Begegnung auf 6:0 ausbauen konnten. Nachdem die Gäste durch Jan Lossie und Detlef Fromme auf 6:2 verkürzten, war es Gropengießer vorbehalten, den Siegpunkt zum 7:2 zu erspielen. Mit diesem Sieg konnten die Förster zumindest den achten Platz erreichen und haben den direkten Abstieg in jedem Fall abgewendet.

Zwei Einsätze für die dritten Herren

Die dritten Herren hatte zwei Heimspiele in der 1. Kreisklasse zu bestreiten. Gegen die SG Osterhagen/Bad Lauterberg II gingen die Doppel 1:1 aus. Es siegten auf Förster Seite Jason und Sascha Ettig. Da man in dieser Begegnung mit Ersatz antreten musste, konnten im weiteren Verlauf lediglich Sascha Ettig zum 2:3 und sein Sohn Jason zum 3:5 verkürzen. Die Gäste ließen allerdings nichts mehr anbrennen und siegten standesgemäß.

Anders lief dann die Partie gegen den Tabellennachbarn vom TV Pöhlde. Da der Gast leider nur zu dritt antreten konnte, lagen die Vorteile entsprechend auf Förster Seite. Marc Bohrmann, Thorsten Bosse, Jason und Sascha Ettig ließen dann auch keine Zweifel aufkommen, wer als Sieger die Halle verlassen würde. Trotz hartnäckiger Gegenwehr der Pöhlder siegten die Förster mit 7:3 und sicherten sich so noch den vierten Platz.

Die vierte Mannschaft bestritt ihr letztes Spiel in der 3. Kreisklasse ebenfalls zu Hause gegen SuS Tettenborn. Auch diese Partie war vom Ergebnis her eine klare Angelegenheit für die Förster Truppe, obwohl einige Spiele doch recht eng ausfielen. Aber Nervenstärke, Können und auch etwas Glück bescherten Werner Steffens, Jason und Sascha Ettig sowie Hermann Mues einen souveränen 7:2-Erfolg, der am Ende einer ungewöhnlichen Saison die Vizemeisterschaft bedeutet.