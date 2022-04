Northeimer HC unterliegt trotz starker zweiter Hälfte

Northeim. In der Abstiegsrelegation der 3. Liga müssen die Northeimer beim 29:32 (14:19) gegen die HSG Ostsee N/G erstmals Punkte lassen.

Die Drittliga-Handballer des Northeimer HC mussten in der Abstiegsrelegation gegen den wohl stärksten Gegner der Gruppe eine knappe Heimniederlage hinnehmen. Gegen die HSG Ostsee N/G unterlag der NHC mit 29:32 (14:19). Trotz eines deutlichen Rückstands zur Halbzeit kam man kurz vor Ende der Partie sogar zum Ausgleich, in den Schlussminuten fehlte dann jedoch die Konzentration, um etwas Zählbares mitzunehmen.

Der NHC hielt zu Beginn gut mit, zwei frühe Zwei-Minuten-Strafen für Joe Schuster führten in der Folge jedoch dazu, dass sich der Gegner leicht absetzen konnte. Der NHC ließ sich allerdings nicht abschüttelt, Christian Stöpler traf in der 14. Minute zum 6:8. Im weiteren Verlauf kam nun immer mehr die spielerische Überlegenheit der Gäste zum Tragen, welche mit gut herausgespielten Toren die Defensive des NHC das ein ums andere Mal ins Schwanken brachte. Folgerichtig hieß es zur Pause 14:19.

Nach der Pause steigerten sich, angetrieben von den mehr als 300 Fans in der Schuhwallhalle, die Northeimer. Auch der bereits im ersten Durchgang für Glenn-Louis Eggert eingewechselte Yannis Pätz konnte einige freie Würfe des Gegners spektakulär parieren, im Angriff wurde vor allem über den Kreis konnte oft erfolgreich abgeschlossen. Paul Hoppe markierte schließlich sogar das 25:25. In den folgenden Minuten hatte der NHC auf die Tore des Gegners immer eine Antwort parat – bis dieser durch drei Treffer in Folge auf 28:32 davonzog. Mit noch zwei Minuten auf der Uhr war die Partie entschieden. Entsprechend enttäuscht waren die Northeimer, können aber auch auf der zweiten Hälfte aufbauen.